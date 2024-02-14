Уряд Японії планує спростити правила поїздок в Україну для бізнесменів — Finance.ua

Уряд Японії планує спростити правила поїздок в Україну для бізнесменів Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Уряд Японії розглядає можливість послаблення обмежень на поїздки в Україну для представників японських компаній, що допомагатимуть відновлювати й відбудовувати постраждалу від російського вторгнення країну.

Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що 19−20 лютого в Токіо проходитиме японсько-українська конференція зі сприяння економічному відновленню України, на якій уряд серед інших заходів підтримки японських компаній державного та приватного секторів, планує оголосити про спрощення правил поїздок.

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На такий крок японська влада йде на прохання бізнесменів, які висловлювали невдоволення існуючими заборонами й ускладненим порядком поїздок до воюючої України.

Проте зняття обмежень не поширюватиметься на всі поїздки. Звернення кожної компанії буде розглядатися міністерством закордонних справ окремо, а дозвіл надаватиметься лише на певний термін і після перевірки, чи можна гарантувати бізнесменам безпеку в Україні.

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Водночас більшість урядових чиновників негативно ставляться до послаблення обмежень на поїздки в Україну, вказуючи, що там тривають активні бойові дії.

Згідно з законодавством Японії, поїздки її громадян до воюючих країн і регіонів заборонені, а порушники притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді значних штрафів.

Укрінформ За матеріалами:

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