Україна отримала $390 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку — Finance.ua

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Україна отримала $390 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку

Казна та Політика
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Україна отримала $390 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку
Україна отримала $390 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку
До держбюджету України надійшло близько 390 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Фінансова допомога Японії у січні складається з:

  • грантової частини коштів на суму $89,8 млн в рамках проєкту «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE);
  • частини коштів позики обсягом $300 млн в рамках проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Куди спрямують кошти

«Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни» — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
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Проєкт Inspire фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (Advance Ukraine), за підтримки Уряду Японії та націлений на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.
Проєкт Arise має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.
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Нагадаємо, у 2023 році Японія стала третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні - близько 3,6 млрд дол. США.
Також Японія та США продовжать працювати один з одним над збереженням санкцій проти росії та підтримкою України відповідно до угоди, досягнутої «Великою сімкою» минулого року.

Довідка Finance.ua:

  • цьогоріч Україна має отримати 37 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Однак у наступні роки ця сума буде зменшуватися, заявляв раніше член Ради Національного Банку України Василь Фурман;
  • державний борг України зріс до 5,5 трлн гривень, що є історичним максимумом. Минулого року борг зріс у доларовому вираженні на 33,9 мільярда доларів або на 30,4%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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