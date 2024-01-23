Японія та США домовилися зберегти санкції проти росії та підтримати Україну — Finance.ua
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Японія та США домовилися зберегти санкції проти росії та підтримати Україну

Казна та Політика
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Японія та США продовжать працювати один з одним над збереженням санкцій проти росії та підтримкою України відповідно до угоди, досягнутої «Великою сімкою» минулого року.
Про це повідомляє Reuters.
Під час годинної зустрічі заступник міністра фінансів США Уоллі Адеймо та заступник міністра фінансів Японії з міжнародних справ Масато Канда заявили, що обидві сторони також обмінялися відвертими поглядами на світову економіку.
«Велика сімка», до якої входять Японія, США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Європейський Союз, зобов’язалася у травні 2023 року обмежити експорт росії, який фінансує її військові дії в Україні. Японія була головою групи у 2023 році.
Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами направили Україні зброю та економічну допомогу на мільярди доларів з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

Саміт G7 у Японії

Нагадаємо, саміт лідерів G7 пройшов у Японії у травні 2023 року. Лідери G7 підтвердили своє зобов’язання надавати «фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, стільки, скільки потрібно».
Крім того, лідери наголосили, що світ «неможливий без повного та беззастережного виведення російських військ та військової техніки», і підтвердили, що загрози з боку росії застосувати ядерну зброю «неприпустимі».
За матеріалами:
РБК-Україна
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