Загальний держборг в 2023 збільшився до рекордних $145,3 млрд — Finance.ua
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Загальний держборг в 2023 збільшився до рекордних $145,3 млрд

Казна та Політика
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Загальний держборг в 2023 збільшився до рекордних $145,3 млрд
Загальний держборг в 2023 збільшився до рекордних $145,3 млрд
Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у грудні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 3,2%, або на 4,49 млрд доларів, а за рік він збільшився на 30,4% або на 33,87 млрд доларів до рекордних 145,32 млрд доларів.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
Державний і гарантований державою борг на кінець грудня становив 5 519,48 млрд гривень, або 145,32 млрд доларів, проти 5 122,49 млрд гривень, або 140,82 млрд доларів, місяцем раніше.
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Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 5 188,07 млрд гривень (136,59 млрд доларів) проти 4 799,4 млрд гривень (131,94 млрд доларів) місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 89,58 млрд доларів до 94,79 млрд доларів.
Прямий внутрішній борг збільшився у гривневому еквіваленті з 1 540,97 млрд гривень до 1 587,7 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зменшився з 42,36 млрд доларів до 41,8 млрд доларів).
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Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 331,41 млрд гривень, або 8,73 млрд доларів.
Нагадаємо, у 2022 році загальний держборг збільшився на 13,39 млрд доларів, або на 13,66%, до 111,34 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП;
  • протягом найближчих 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті);
  • група офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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