Держборг України через два роки перевищить 100% ВВП — МВФ Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Держборг України через два роки перевищить 100% ВВП — МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.

Про це йдеться в доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у Марракеші директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар.

Зазначається, що загальний держборг України у 2021 році - до повномасштабного вторгнення рф — становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується зростання до 88,1%.

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До того ж у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України за підсумками цього року на рівні 2%, у квітневому прогнозі Фонд очікував скорочення української економіки на 3%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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