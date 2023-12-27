$140,8 млрд. Загальний держборг у листопаді оновив історичний рекорд — Finance.ua

$140,8 млрд. Загальний держборг у листопаді оновив історичний рекорд Сьогодні 16:04 — Казна та Політика

$140,8 млрд. Загальний держборг у листопаді оновив історичний рекорд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у листопаді порівняно з попереднім місяцем збільшився на 3,3%, або на 4,48 млрд доларів, до рекордних 140,82 млрд доларів.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

Державний і гарантований державою борг на кінець листопада становив 5 12 249 млрд гривень, або 140,82 млрд доларів, проти 4 958,37 млрд гривень, або 136,35 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 4 799,47 млрд гривень (131,94 млрд доларів) проти 4 638,27 млрд гривень (127,54 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 85,88 млрд доларів до 89,58 млрд доларів.

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Прямий внутрішній борг збільшився у гривневому еквіваленті з 1 515,35 млрд гривень до 1 540,97 млрд гривень (у доларовому еквіваленті збільшився з 41,67 млрд доларів до 42,36 млрд доларів).

Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 323,02 млрд гривень, або 8,88 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у жовтні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 2,03%, або на 2,72 млрд доларів, до рекордних 136,35 млрд доларів;

у 2022 році загальний держборг збільшився на 13,39 млрд доларів, або на 13,66%, до 111,34 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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