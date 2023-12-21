Україна отримала $950 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку — Finance.ua
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Україна отримала $950 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку

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Україна отримала $950 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку
Україна отримала $950 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку
До Державного бюджету України надійшло близько 950 млн доларів від Японії у рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн дол. в рамках проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE) та позики від Уряду Японії обсягом 900 млн дол через проект «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).
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«Реалізація таких найважливіших ініціатив, як HOPE та INSPIRE допомагають Уряду впроваджувати належні державні послуги та соціальну підтримку своїм громадянам та ліквідовувати наслідки спричинені повномасштабним вторгненням росії», — зазначив Сергій Марченко.
За матеріалами:
Finance.ua
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