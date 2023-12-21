Україна отримала $950 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку — Finance.ua

Україна отримала $950 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку Сьогодні 13:34

Україна отримала $950 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку

До Державного бюджету України надійшло близько 950 млн доларів від Японії у рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн дол. в рамках проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE) та позики від Уряду Японії обсягом 900 млн дол через проект «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

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Гроші спрямують для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

«Реалізація таких найважливіших ініціатив, як HOPE та INSPIRE допомагають Уряду впроваджувати належні державні послуги та соціальну підтримку своїм громадянам та ліквідовувати наслідки спричинені повномасштабним вторгненням росії», — зазначив Сергій Марченко.

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