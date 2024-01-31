НБУ прогнозує щорічне зменшення фінансової допомоги Україні з боку міжнародних партнерів — Finance.ua

НБУ прогнозує щорічне зменшення фінансової допомоги Україні з боку міжнародних партнерів
Цьогоріч Україна має отримати 37 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Однак у наступні роки ця сума буде зменшуватися.
Про це заявив член Ради Національного Банку України Василь Фурман на брифінгу 31 січня.
Він зазначив, що у 2023 році Україна отримала 43 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. У наступному році, за прогнозами НБУ, розмір цієї допомоги зменшиться до 25 млрд доларів.
«Це базовий сценарій. Я впевнений, що Україна готова до цього», — каже Фурман.
Він пояснив, що макрофінансова допомога, яку Україні надають міжнародні партнери, є дуже важливо, і завдяки цій підтримці минулого року макроситуація для українських банків була сприятливою.
Фурман також наголосив на зростанні українського ВВП упродовж 2023 року на 5,7% замість прогнозованого 1%. У цьому році очікується приріст на 3,6%
Інфляція в Україні на початку 2023 року становила 27%. Зараз вона на рівні 5%. У другому півріччі, за прогнозами НБУ, вона буде на рівні трохи більше ніж 8%, однак усе одно буде «помірною і контрольованою».
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів повідомило, що державний борг України зріс до 5,5 трлн гривень, що є історичним максимумом. Минулого року борг зріс у доларовому вираженні на 33,9 мільярда доларів або на 30,4%.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення державний борг збільшився майже вдвічі. Найбільший вплив на зростання заборгованості у 2023 році мало отримання макрофінансової допомоги (пільгових кредитів) від ЄС.
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