Інспектори посилять контроль за використанням міжнародної допомоги — Finance.ua

Інспектори посилять контроль за використанням міжнародної допомоги Сьогодні 17:42 — Казна та Політика

Інспектори посилять контроль за використанням міжнародної допомоги

Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс Генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Підписання цього документа відбулося під час зустрічі очільника міноборони України Рустема Умєрова і Генерального Інспектора Міністерства оборони США Роберта Сторча.

Що передбачає меморандум:

обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;

проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;

створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;

проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей.

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Умєров також розповів американській стороні про інституційні трансформації: запровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобіганню корупції у сфері закупівель, запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони тощо.

«До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені та система працюватиме», — запевнив Рустем Умєров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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