Третій найбільший донор фіндопомоги: Японія продовжуватиме надавати бюджетну підтримку Україні — Finance.ua

Третій найбільший донор фіндопомоги: Японія продовжуватиме надавати бюджетну підтримку Україні Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Третій найбільший донор фіндопомоги: Японія продовжуватиме надавати бюджетну підтримку Україні

Міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канда обговорили співпрацю між Україною та Японією в фінансовій сфері, а також потреби держбюджету України у 2024 році.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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«У 2023 році Японія стала третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні - близько 3,6 млрд дол США. Я вдячний Уряду Японії за стійку позицію та розуміння потреб України, а також за лідерство у підтримці України під час головування Японії у G7 у 2023 році», — зауважив під час зустрічі Сергій Марченко.

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В свою чергу, Масато Канда зазначив, що Японія продовжуватиме своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні. Також, було наголошено, що Україна продовжує впроваджувати всі необхідні структурні реформи та виконувати свої зобов’язання передбачені 4-річною Програмою МВФ (Механізм розширеного фінансування).

Нагадаємо, бізнес Японії пропонує сучасні технології для прискорення відновлення України. До прикладу, в місті Буча пропонують створити зелену індустріальну зону площею 3 тис га. Там здійснюватимуть виробництво зеленого водню — це сприятиме енергетичній незалежності Бучі.

Також Японія та США продовжать працювати один з одним над збереженням санкцій проти росії та підтримкою України відповідно до угоди, досягнутої «Великою сімкою» минулого року.

Довідка Finance.ua:

Японія планує надати 160 млн євро для підтримки проєктів економічного відновлення України;

біженці з України отримають в Японії право на довгострокове перебування з робочою візою. Як повідомляє повідомляє Kyodo, дозвіл надаватиметься з 1 грудня. Рішення про це ухвалила імміграційна служба країни, заявивши, що це стосується громадян будь-яких країн, які стали біженцями із зон військових дій, зокрема, з України .Як йдеться в повідомленні, рішення має гарантувати дозвіл на проживання навіть для тих, чиї обставини не відповідають формальним вимогам до одержувачів статусу біженців, які передбачені Конвенцією ООН про біженців 1951 року.



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