Бізнес Японії пропонує сучасні технології для прискорення відновлення України — Finance.ua
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Бізнес Японії пропонує сучасні технології для прискорення відновлення України

Казна та Політика
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Бізнес Японії готовий долучитись до відбудови України та пропонує низку сучасних технологій, що сприятимуть прискоренню відновлення.
Про це йшлося під час зустрічі міністра економіки Юліъ Свириденко з представниками бізнес-делегації Японії.
До прикладу, в місті Буча пропонують створити зелену індустріальну зону площею 3 тис га. Там здійснюватимуть виробництво зеленого водню — це сприятиме енергетичній незалежності Бучі.
Також японський бізнес пропонує технології, застосування яких буде корисним в процесі відновлення України, зокрема:
  • медичні технології та програми для прогнозування, профілактики та лікування ПТСР та розладів, пов’язаних зі стресом;
  • системи очистки питної води з функцією автономної роботи та обслуговування;
  • системи для наукової підтримки агровиробництва тощо.
Своєю чергою українська сторона презентувала напрацьовані українські проєкти для залучення інвестицій.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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