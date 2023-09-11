Бізнес Японії пропонує сучасні технології для прискорення відновлення України — Finance.ua

Бізнес Японії пропонує сучасні технології для прискорення відновлення України Сьогодні 13:40 — Казна та Політика

Бізнес Японії готовий долучитись до відбудови України та пропонує низку сучасних технологій, що сприятимуть прискоренню відновлення.

Про це йшлося під час зустрічі міністра економіки Юліъ Свириденко з представниками бізнес-делегації Японії.

До прикладу, в місті Буча пропонують створити зелену індустріальну зону площею 3 тис га. Там здійснюватимуть виробництво зеленого водню — це сприятиме енергетичній незалежності Бучі.

Також японський бізнес пропонує технології, застосування яких буде корисним в процесі відновлення України, зокрема:

медичні технології та програми для прогнозування, профілактики та лікування ПТСР та розладів, пов’язаних зі стресом;

системи очистки питної води з функцією автономної роботи та обслуговування;

системи для наукової підтримки агровиробництва тощо.

Своєю чергою українська сторона презентувала напрацьовані українські проєкти для залучення інвестицій.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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