Японія виділяє понад $56 мільйонів на розробку ШІ для промислового застосування — Finance.ua

Японія виділяє понад $56 мільйонів на розробку ШІ для промислового застосування Вчора 22:40 — Технології&Авто

Японія виділяє понад $56 мільйонів на розробку ШІ для промислового застосування

Уряд Японії виділяє понад 56 мільйонів доларів на підтримку розробки програмного забезпечення в галузі генеративного штучного інтелекту.

Про це повідомляє NHK

Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Сайто Кен заявив, що уряд має намір прискорити нарощування потенціалу штучного інтелекту (ШІ) для того, щоб країна могла продовжувати робити інноваційний внесок у майбутнє.

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Зокрема, його відомство надасть 8,4 млрд єн, або понад 56 млн доларів, на фінансування ініціативи у галузі ШІ сімом організаціям, серед яких низка стартапів, а також університет.

Їм буде надано безкоштовний піврічний доступ до хмарних послуг компанії Google. Він фінансуватиметься міністерством для забезпечення доступу до великих обсягів даних, необхідних для тренування систем генеративного ШІ, відомих як великі мовні моделі.

Одержувачі цих коштів від уряду ставлять за мету розробити великі мовні моделі, що підтримують японську мову.

Технології штучного інтелекту такого роду матимуть різноманітне промислове застосування, зокрема, використовуватимуться для повної автоматизації водіння.

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