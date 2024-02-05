Штучний інтелект допоміг шахраям у Гонконзі привласнити $25 мільйонів — Finance.ua

Штучний інтелект допоміг шахраям у Гонконзі привласнити $25 мільйонів Вчора 22:42 — Кримінал

Штучний інтелект допоміг шахраям у Гонконзі привласнити $25 мільйонів

У Гонконзі співробітник транснаціональної компанії здійснив транзакції на $25 мільйонів на прохання нібито свого керівника під час відеоконференції. Як з’ясувалося, решта учасників зустрічі були діпфейком — витвором штучного інтелекту.

Про це розповідає BFMTV.

«Під час багатосторонньої відеоконференції з’ясувалося, що всі люди, окрім нього, були несправжніми, але виглядали правдивіше, ніж у житті», — розповів колега фігуранта.

Сам працівник компанії теж пояснив, що всі учасники «виглядали справжніми». Тож він здійснив близько п’ятнадцяти транзакцій на п’ять різних банківських рахунків на загальну суму 200 мільйонів гонконзьких доларів, або 25 мільйонів доларів США.

Отримавши електронного листа із запрошенням від свого керівника з Великої Британії, співробітник подумав про можливу аферу, однак присутність на відеоконференції колег його заспокоїла. Правду він дізнався, коли зателефонував цим колегам після зустрічі.

На думку слідства, афера була проведена з максимальним професіоналізмом. Протягом декількох місяців шахраї нібито завантажували відеозаписи співробітників транснаціональної корпорації, які використовували для імітації їхніх голосів за допомогою штучного інтелекту.

Укрінформ За матеріалами:

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