Деякі міста, можливо, не відбудують після закінчення війни — «Слуга народу» — Finance.ua

Деякі міста, можливо, не відбудують після закінчення війни — «Слуга народу» Сьогодні 10:39 — Нерухомість

Імовірно, що після закінчення війни Україна не зможе відбудувати деякі населені пункти, оскільки російські війська зруйнували їх вщент. Про це голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк розповіда в інтерв’ю.

«Як би боляче не було про це говорити, але, можливо, будуть такі населені пункти, які ми не зможемо відбудувати, бо вони зруйновані вщент, ворог їх стер з лиця нашої землі», — сказала вона.

Вона додала, що на сьогодні є громади, в яких кількість населення збільшилася на 25%.

«Є області, які деокуповані, і нам здається, що саме ці області повинні бути у фокусі уваги відбудови. Але й ті області, які на сьогодні прийняли людей та бізнес, їх території також потрібно перепланувати, враховуючи особливості економічні та демографічні», — сказала вона.

Водночас вона заявила, що будуть території, які можна буде розглядати для створення нового мікрорайону чи навіть нового населеного пункту. Такі нові мікрорайони зростатимуть там, де буде заплановане будівництво нових потужностей, які дозволять працевлаштувати людей.

УНІАН За матеріалами:

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