У КМДА розповіли, коли завершать реконструкцію розв’язки на Шулявці — Finance.ua
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У КМДА розповіли, коли завершать реконструкцію розв’язки на Шулявці

Казна та Політика
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У КМДА розповіли, коли завершать реконструкцію розв’язки на Шулявці
У КМДА розповіли, коли завершать реконструкцію розв’язки на Шулявці
У Києві планують до кінця наступного року виконати основний комплекс робіт, спрямований на завершення реконструкції розв’язки на Шулявському шляхопроводі.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, «до кінця травня будуть завершені тендерні процедури щодо облаштування підземного переходу через Берестейський проспект. Повністю відремонтувати цей підземний перехід планується до кінця 2023 року».
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Основним питанням реконструкції транспортної розв’язки на перетині Берестейського проспекту з вулицею Вадима Гетьмана залишалось облаштування з’їздів на Берестейський проспект. Для цього необхідно було знести цех № 5 колишнього заводу «Більшовик».
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Після викупу та оформлення права власності територіальною громадою Києва на споруду цеху № 5 із серпня поточного року заплановано розпочати його демонтаж. Нині проводиться експертиза кошторисної вартості об’єкта та готується оголошення тендерної процедури на демонтаж цеху № 5, після чого розпочнуться роботи з облаштування з’їздів.
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«Загалом, у 2023 році Департамент транспортної інфраструктури планує відновити виконання робіт, що були призупинені у зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації», — зазначив Кандибор.
Він додав, що «до кінця 2024 року планується завершити основний комплекс робіт реконструкції транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі та забезпечити її повноцінне функціонування».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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