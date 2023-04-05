В Енергоатомі розповіли, скільки енергоблоків АЕС планують ремонтувати влітку — Finance.ua

В Енергоатомі розповіли, скільки енергоблоків АЕС планують ремонтувати влітку Вчора 20:21 — Енергетика

В Енергоатомі розповіли, скільки енергоблоків АЕС планують ремонтувати влітку

Влітку половину енергоблоків українських атомних електростанцій виведуть в ремонт на понад два місяці для ремонту та модернізації.

Про це розповів президент «Енергоатома» Петро Котін у коментарі Укрінформу

Найбільш важкий період пройдено, зауважив він, протягом якого всі енергоблоки працювали. Проте тепер блоки потрібно перезавантажити, і найкращий період, коли це можна зробити з найменшими витратами і впливом на енергосистему з точки зору нестачі електроенергії — це літо.

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«У цей період немає великого споживання електроенергії, тому що не потрібно вмикати опалення. Цього разу енергоблоки будуть ремонтуватися влітку, так, щоб половина блоків працювала, а інша половина була в ремонті», — пояснив Котін.

Нормальний строк ремонту енергоблока становить близько 50-60 діб, але усе залежить від додаткових робіт. Зараз на енергоблоках потрібно провести модернізацію, зазначив очільник «Енергоатома», що займає набагато більше часу.

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