Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників — звіт Ради Європи — Finance.ua
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Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників — звіт Ради Європи

Казна та Політика
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Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників — звіт Ради Європи
Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників — звіт Ради Європи
Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників. Але є сфери, в яких потрібно докласти більше зусиль.
Про це повідомляється у звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).
«Україна задовільно виконала 18 із 31 рекомендації щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів і прокурорів. З решти рекомендацій 11 виконано частково, а дві — не виконано», — сказано у звіті.
У GRECO звернули увагу, що Україна працює над протидією корупції в надзвичайно складний час — під час повномасштабної війни з росією.
«GRECO зафіксувала помітний прогрес у виконанні своїх рекомендацій щодо забезпечення ефективного нагляду за існуючими вимогами до фінансових декларацій; врегулювання взаємодії парламентаріїв із лобістами; впорядкування процесу призначення суддів та відповідних органів», — зазначила Група держав Ради Європи проти корупції.
Також GRECO додала, що Україна ухвалила важливе законодавство, були призначені члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також Громадської ради доброчесності.
При цьому невиконаними залишилися рекомендації, які стосуються судового переслідування.

Які рекомендації були виконані повністю:

  • вжити заходів для забезпечення належного контролю над існуючими вимогами до декларування активів;
  • затвердити правила, що регулюють відносини народних депутатів із лобістами та іншими третіми сторонами, які хочуть вплинути на законодавчий процес;
  • проаналізувати доцільність зменшення кількості органів, які беруть участь у призначенні суддів.

Які рекомендації були виконані частково:

  • удосконалити правила щодо подарунків, які можуть приймати нардепи, судді та прокурори, зокрема знизити пороги вартості таких подарунків;
  • забезпечити опрацювання всіх законопроєктів із дотриманням відповідного рівня прозорості та консультацій;
  • розробити та затвердити кодекс поведінки нардепів України за участю самих нардепів та забезпечити легкий доступ до нього представників громадськості;
  • значно посилити внутрішні механізми контролю за доброчесністю в Раді;
  • забезпечити, щоб оцінювання суддів проводили судді на основі заздалегідь визначених єдиних та об’єктивних критеріїв, які стосуються їхньої повсякденної роботи;
  • забезпечити, щоб у всіх провадженнях усі рішення про відвід судді ухвалюються без його участі та могли бути оскаржені;
  • сформулювати визначення дисциплінарних правопорушень, які відносяться до поведінки суддів, більш чітко.
За матеріалами:
РБК-Україна
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