Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників — звіт Ради Європи Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників — звіт Ради Європи

Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників. Але є сфери, в яких потрібно докласти більше зусиль.

Про це повідомляється у звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

«Україна задовільно виконала 18 із 31 рекомендації щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів і прокурорів. З решти рекомендацій 11 виконано частково, а дві — не виконано», — сказано у звіті.

У GRECO звернули увагу, що Україна працює над протидією корупції в надзвичайно складний час — під час повномасштабної війни з росією.

«GRECO зафіксувала помітний прогрес у виконанні своїх рекомендацій щодо забезпечення ефективного нагляду за існуючими вимогами до фінансових декларацій; врегулювання взаємодії парламентаріїв із лобістами; впорядкування процесу призначення суддів та відповідних органів», — зазначила Група держав Ради Європи проти корупції.

Також GRECO додала, що Україна ухвалила важливе законодавство, були призначені члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також Громадської ради доброчесності.

При цьому невиконаними залишилися рекомендації, які стосуються судового переслідування.

Які рекомендації були виконані повністю:

вжити заходів для забезпечення належного контролю над існуючими вимогами до декларування активів;

затвердити правила, що регулюють відносини народних депутатів із лобістами та іншими третіми сторонами, які хочуть вплинути на законодавчий процес;

проаналізувати доцільність зменшення кількості органів, які беруть участь у призначенні суддів.

Які рекомендації були виконані частково:

удосконалити правила щодо подарунків, які можуть приймати нардепи, судді та прокурори, зокрема знизити пороги вартості таких подарунків;

забезпечити опрацювання всіх законопроєктів із дотриманням відповідного рівня прозорості та консультацій;

розробити та затвердити кодекс поведінки нардепів України за участю самих нардепів та забезпечити легкий доступ до нього представників громадськості;

значно посилити внутрішні механізми контролю за доброчесністю в Раді;

забезпечити, щоб оцінювання суддів проводили судді на основі заздалегідь визначених єдиних та об’єктивних критеріїв, які стосуються їхньої повсякденної роботи;

забезпечити, щоб у всіх провадженнях усі рішення про відвід судді ухвалюються без його участі та могли бути оскаржені;

сформулювати визначення дисциплінарних правопорушень, які відносяться до поведінки суддів, більш чітко.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.