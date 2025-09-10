Кожен третій українець особисто зіштовхувався з вимогами хабарів — дослідження Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

Кожен третій українець особисто зіштовхувався з вимогами хабарів — дослідження

Протягом минулого року 30% опитаних громадян стикалися із корупційними проявами. 23% із них погодилися на запропоновану корупційну дію, тоді як 68% відмовилися.

Про це свідчать дані опитування Transparency International Ukraine.

Переважна більшість українців вважає корупцію масовим явищем — про це повідомили 87% опитаних.

Як українці бачать проблему корупції

Головними викликами для українців сьогодні залишаються збройна агресія росії проти України, корупція та руйнування інфраструктури. Проте у порівнянні з даними дворічної давнини сьогодні проблема корупції наразі дещо менш актуальна — 81% на тепер проти 88% у листопаді 2023-го.

Погляди на динаміку корупції розділилися: 44% респондентів вважають, що її рівень зріс, 42% — що залишився без змін, і лише 7% українців переконані, що рівень корупції зменшився в порівнянні із минулим роком.

Інфографіка: ti-ukraine.org

Понад половина українців вважає владу бездіяльною у подоланні корупції (51%), а майже три чверті (73%) переконані, що подолати цю проблему можна лише завдяки системним реформам.

При цьому у суспільстві поширена думка про неминучість хабарів — 55% вважають, що без них нічого не досягнеш, і загалом респонденти частіше не погоджуються з тезою, що питання у державних установах можна вирішувати без хабаря.

Інфографіка: ti-ukraine.org

Особистий досвід і ставлення до корупції

30% українців повідомили, що вони особисто чи члени їхніх родин зіштовхнулися з корупційними проявами протягом минулого року. Серед них погодилися на корупційну дію близько чверті, тоді як 7% повідомили про спробу корупції.

Інфографіка: ti-ukraine.org

Ставлення до корупційних практик залишається суперечливим: майже половина українців переконані, що хабарі ніколи не можна виправдати, а завжди або в більшості випадків готові виправдати корупцію лише 23% українців.

Ті, хто допускає «побутову корупцію», вважають прийнятними, наприклад, хабарі за якісні послуги у державних медичних (53%) чи освітніх (35%) закладах. Примітно, що про можливість дати хабар для уникнення мобілізації згадали лише 15% українців, які допускають корупцію.

Інфографіка: ti-ukraine.org

