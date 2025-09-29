Велика Британія збільшує внесок до Фонду підтримки енергетики України до 150,6 млн євро
Велика Британія вносить до Фонду енергетичної підтримки України додаткові 48,7 млн євро, збільшуючи свій загальний внесок до 150,6 млн євро.
Про це повідомляє Міненерго.
Грантові кошти від цього траншу дозволять реалізувати низку заходів щодо зміцнення енергетичної стійкості України, включаючи ремонт критично важливих мереж, захист ключових енергетичних активів та підтримку рішень у сфері відновлюваної та децентралізованої енергетики.
«Підтримка партнерів має для нас особливе значення напередодні нового опалювального сезону. У межах підготовки до зими ми проводимо планові ремонти на енергетичних обʼєктах, встановлюємо додаткові генеруючі потужності, готуємо до пікових навантажень системи передачі електроенергії та теплопостачання, формуємо запаси резервного обладнання. Дякуємо Великій Британії за черговий внесок до Фонду підтримки енергетики України, який дозволить нам реалізовувати відповідні завдання і зміцнювати енергетичну безпеку країни в цілому», — наголосила міністр енергетики України Світлана Гринчук.
З моменту свого запуску у квітні 2022 року Фонд підтримки енергетики України мобілізував понад 1,25 мільярда євро від понад 33 донорів.
Контракти укладені з 60 енергетичними компаніями з 21 регіону України.
