Тарифи на опалення: що буде з 1 жовтня 2025 року
Незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Центральне опалення подають у батареї зі зниженням середньодобової температури до +8°.
Зазвичай такий період настає в середині жовтня. У дитсадки, школи та лікарні тепло дають ще раніше.
Скільки коштує опалення в Україні у 2025 у жовтні
Згідно із законом протягом усього воєнного стану і ще 6 місяців після його закінчення у нас діє мораторій на підвищення комунальних тарифів. До їхнього числа входять газ і опалення. Тому ціни на тепло підвищувати не планують. Витрати, що зростають, уряд сподівається компенсувати за допомогою угод з Європою.
Відсутність плану з підвищення тарифу на газ підтверджує Нафтогаз. Ціна залишиться незмінною щонайменше до 30 квітня 2026 року і становитиме 7,96 гривень за кубометр.
Тариф на опалення в кожному регіоні розраховується по-різному. Конкретні показники для кожної області опублікував Мінфін. На сайті також зазначено, який тариф за опалення в Києві діє до кінця війни — це 1654 гривні за гігакалорію.
Щодо електроопалення, то його споживачі матимуть пільговий тариф, якщо витрачають енергію економно. Про це йдеться в Телеграм-каналі Дениса Шмигаля.
Якщо сім’я споживає на місяць до 2 тисяч кВт/год на електроопалювальних установках, то заплатить за ціною 2,64 гривень. Ті, хто перевищує ліміт, за спожиту понад норму електрику заплатять за ціною 4,32 гривень.
