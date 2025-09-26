0 800 307 555
укр
Індія просить США дозволити купівлю іранської нафти замість російської — Bloomberg

Енергетика
Індійські чиновники заявили адміністрації Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти нібито можливе тільки за умови дозволу на закупівлі в Ірану та Венесуели — постачальників, що перебувають під санкціями.
Про це пише Bloomberg.
Делегація, яка відвідала США цього тижня, підтвердила свій запит на зустрічах з американськими представниками, повідомили джерела.
Представники Індії наголосили, що одночасне припинення поставок індійським нафтопереробним заводам з росії, Ірану та Венесуели — усіх основних виробників нафти — може призвести до різкого зростання світових цін.
Представники Нью-Делі вирушили до США для переговорів після того, як Вашингтон запровадив жорсткі тарифи на країну за її торгівлю нафтою з росією. Незважаючи на санкції, Індія продовжує закуповувати російську нафту, хоча й у менших обсягах.
Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив цього тижня, що країна хоче збільшити закупівлі американської нафти та газу.
«Наші цілі щодо енергетичної безпеки будуть значною мірою пов’язані зі США», — сказав він.
росія була змушена запропонувати знижку на свою нафту після того, як багато інших країн відмовилися від торгівлі з Москвою через війну в Україні. Майже 90% потреб Індії в нафті задовольняється за рахунок імпорту, а дешевші російські барелі допомогли зменшити навантаження на її імпортні витрати.
Індія припинила купувати іранську нафту у 2019 році, а найбільший приватний нафтопереробний завод країни — Reliance Industries Ltd. — припинив закупівлі венесуельської сирої нафти цього року, оскільки США посилили санкції. Переробні компанії можуть робити додаткові закупівлі Близькому Сході, але вартість буде вищою.
За даними Мінторгу Індії, у липні середня ціна російської нафти становила $68,90 за барель. Для порівняння, нафта із Саудівської Аравії коштувала $77,50, а зі США — $74,20.
