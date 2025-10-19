Корупція, зростання цін та тарифи: українці оцінили головні проблеми країни Сьогодні 16:08

Корупція, зростання цін та тарифи: українці оцінили головні проблеми країни

Основними соціально-економічними проблемами, які найбільше турбують українців, є хабарництво (42,7%) та збільшення цін на продукти (39,1%).

Про це йдеться в опитуванні «Першої рейтингової системи» на замовлення American Political Services.

Серед інших важливих проблем громадяни виділяють високі тарифи на комунальні послуги (32,8%) та наслідки бойових дій (29,4%).

Натомість низькі зарплати, а також низькі пенсії та соціальні виплати турбують 26,4% та 26,3% опитаних відповідно.

Інші проблеми респонденти виділили так:

мобілізація близьких (22,4%);

низький рівень обороноздатності (13,8%);

недоступність медичних послуг та ліків (11,3%).

Лише 7,6% українців вважають, що країна розвивається однозначно в правильному напрямку, ще 27,3% обрали варіант «скоріше в правильному». При цьому серед молоді оптимістів більше — 36%.

Також 28,5% вважають, що розвиток країни йде «скоріше в неправильному напрямку», а 26,2% — «однозначно неправильно».

До цього Finance.ua зазначав , що переважна більшість українців (72,4%) оцінюють матеріальний стан своєї родини як середній.

Водночас 21,9% респондентів назвали свою родину бідною, а ще 3,5% — злиденною.

Лише 2,1% вважають себе заможними, і всього 0,2% — багатими.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.