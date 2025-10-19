Корупція, зростання цін та тарифи: українці оцінили головні проблеми країни
Основними соціально-економічними проблемами, які найбільше турбують українців, є хабарництво (42,7%) та збільшення цін на продукти (39,1%).
Про це йдеться в опитуванні «Першої рейтингової системи» на замовлення American Political Services.
Серед інших важливих проблем громадяни виділяють високі тарифи на комунальні послуги (32,8%) та наслідки бойових дій (29,4%).
Натомість низькі зарплати, а також низькі пенсії та соціальні виплати турбують 26,4% та 26,3% опитаних відповідно.
Інші проблеми респонденти виділили так:
- мобілізація близьких (22,4%);
- низький рівень обороноздатності (13,8%);
- недоступність медичних послуг та ліків (11,3%).
Лише 7,6% українців вважають, що країна розвивається однозначно в правильному напрямку, ще 27,3% обрали варіант «скоріше в правильному». При цьому серед молоді оптимістів більше — 36%.
Також 28,5% вважають, що розвиток країни йде «скоріше в неправильному напрямку», а 26,2% — «однозначно неправильно».
До цього Finance.ua зазначав, що переважна більшість українців (72,4%) оцінюють матеріальний стан своєї родини як середній.
Водночас 21,9% респондентів назвали свою родину бідною, а ще 3,5% — злиденною.
Лише 2,1% вважають себе заможними, і всього 0,2% — багатими.
