Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, — опитування КМІС Сьогодні 09:44

Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, — опитування КМІС

Більшість українців вважають, що за період повномасштабного вторгнення рф рівень корупції в Україні зріс.

Про це свідчать результати опитування , проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«Переважна більшість українців — 71% - вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні зріс. Ще 20% вважають, що він не змінився і 5% вважають, що рівень корупції знизився», — зазначається у звіті за результатами опитування.

Читайте також 40% великих компаній України стикаються з корупцією в органах влади

Відзначається, що хоча серед респондентів, які заявили про довіру до президента України Володимира Зеленського, оцінки трохи кращі, але і серед них більшість вважають, що рівень корупції за час повномасштабної війни зріс.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що корупція лишається в очах громадськості надзвичайно серйозною проблемою.

«Можна (і навіть потрібно) дискутувати, наскільки суб’єктивне сприйняття рівня корупції відповідає об’єктивній ситуації. Скоріше за все, дійсно має місце не такий швидкий і ефективний (та й не завжди лінійний), але все-таки прогрес з виявленням і притягненням до відповідальності корупціонерів та й загалом із протидією корупційним діям (якщо ми оглядаємо досить тривалий період, наприклад, з 2000-х років). Тобто об’єктивна ситуація краща, ніж нам може здаватися», — заявив Грущецький.

Він додав, що значною мірою сприйняття рівня корупції формується не внаслідок особистого досвіду, а через медіа, особливо — через соціальні медіа, через що і виникає відчутний розрив між об’єктивною ситуацією і її відображенням у громадській думці.

«Складається парадоксальна ситуація, коли посилення боротьби з корупцією (і поява численної інформації в медіа) може сприйматися як збільшення корупції. Тому питання, чи корупція об’єктивно збільшується, треба досліджувати за допомогою спеціальних досліджень. Наприклад, з 2000-х років КМІС проводить регулярні дослідження „Стан корупції в Україні“ (востаннє — у 2024 році). За цими даними рівень корупції в цілому зменшується за багатьма параметрами. Але ми вивчаємо і сприйняття, і конкретний особистий досвід людей, а досвід людей не стосується спілкування з вищими щаблями влади. У той час як люди, коли говорять про корупцію, якраз мають на увазі вищу владу (побутову корупцію пересічні українці значною мірою толерують)», — додав Грушецький.

Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.