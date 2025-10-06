День фінансів: +300 мільярдів на оборону, податок на оренду квартир, monobank — фінтех-єдинорог Сьогодні 17:45

Понеділок, 6 жовтня. Кабмін перерозподілив сотні мільярдів на оборону, НБУ планує нову фондову біржу, а monobank офіційно став фінтех-єдинорогом.

Зміни до бюджету-2025

Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2025 рік, щоб збільшити фінансування сектору оборони. Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету планується збільшити на 317 млрд грн.

Також у законопроєкті пропонується доповнити чинний бюджет нормою, яка дозволить уряду самостійно скорочувати видатки за окремими напрямами та збільшувати їх за оборонними статтями.

Санкції проти росії

Володимир Зеленський підписав три укази , якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження та продовження санкцій. До оновлених списків увійшли фізичні та юридичні особи, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, нафтовим сектором і підсанкційними олігархами.

Мобільні застосунки банків

Банкіри заявляють , що мобільні застосунки банків залишаються ключовим викликом для забезпечення повної цифрової доступності як для клієнтів, так і для банківських співробітників. Виконати всі вимоги Національного банку щодо цифрової доступності до 2026 року буде надзвичайно складно. Саме тому банки пропонують регулятору розтягнути строки впровадження нових вимог і зосередитися на найважливіших функціях.

Податок на оренду квартир

У рамках реформи житлової політики пропонується знизити рівень оподаткування з оренди квартир. Зараз орендодавці повинні платити 23% від доходу, отриманого за оренду. Суть змін полягає в тому, щоб знизити цей розмір до 5−10%.

Нова фондова біржа в Україні

В Національному банку заявили , що в Україні розглядається можливість запуску нової фондової біржі. Нова модель інфраструктури ринку капіталу вже погоджена з МВФ та ЄБРР.

Крім того, у Нацбанку переконані , що передумови для формування й розвитку локального ринку капіталу в Україні вже існують. До війни Україні вдалося залучити іноземних інвесторів до ринку державних облігацій завдяки створенню «лінку» з Clearstream, що принесло «мільярди валютних коштів».

Інвестиції приваблюють можливістю швидкого прибутку, але разом із цим зростає й кількість шахраїв. Тому важливо перевіряти, куди саме ви вкладаєте свої гроші. Так, НКЦПФР визнала «сумнівними» ще три інвестиційні проєкти в Україні.

Попит на електромобілі

Як свідчать дані Інституту досліджень авторинку, за підсумками вересня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні становив рекордні 12,1 тис., що на 5,9% більше, ніж було у серпні, та на 89,2% більше відносно вересня-2024.

З початком наступного року українці, які мають намір придбати електромобіль, втратять можливість скористатися податковими пільгами. Експерти передбачають , що це призведе до збільшення імпорту електрокарів у жовтні-листопаді, коли люди поспішатимуть скористатися вигідними умовами.

monobank — фінтех-єдинорог

Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) оголосив про інвестицію в IT-холдинг «Fintech-IT Group» (розробника екосистеми mono), за оцінкою, у понад 1 мільярд доларів. UMAEF є корпорацією штату Делавер, діяльність якої здійснюється під наглядом Державного департаменту США. Фонд також очолює консорціум американських приватних інвесторів.

Найпопулярніші професії та зарплати

Дослідження OLX Робота показує , що в третьому кварталі 2025 року найбільше оголошень про роботу стосувалися робітничих професій. У топі за кількістю пропозицій залишаються продавці, водії, різноробочі, служба в силах оборони, вантажники, кухарі, продавці-консультанти та бариста. У серпні 2025 року найвищі медіанні зарплати отримували фасадники та штукатури — по 55 тисяч гривень.

У межах експериментального проєкту Служби зайнятості 832 українки розпочали навчання за професіями, які традиційно вважалися «чоловічими».

Чого очікувати від курсу цього тижня

За період 29 вересня — 3 жовтня офіційний курс гривні до долара пройшов через помірні коливання з переважним укріпленням на початку тижня і невеликим відкатом у його кінці. Найімовірніший сценарій цього тижня — вузький діапазон, без різких трендів, але з живими внутрішньоденними коливаннями, прогнозує членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

