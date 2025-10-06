День фінансів: +300 мільярдів на оборону, податок на оренду квартир, monobank — фінтех-єдинорог
Понеділок, 6 жовтня. Кабмін перерозподілив сотні мільярдів на оборону, НБУ планує нову фондову біржу, а monobank офіційно став фінтех-єдинорогом.
Зміни до бюджету-2025
Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2025 рік, щоб збільшити фінансування сектору оборони. Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету планується збільшити на 317 млрд грн.
Також у законопроєкті пропонується доповнити чинний бюджет нормою, яка дозволить уряду самостійно скорочувати видатки за окремими напрямами та збільшувати їх за оборонними статтями.
Санкції проти росії
Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження та продовження санкцій. До оновлених списків увійшли фізичні та юридичні особи, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, нафтовим сектором і підсанкційними олігархами.
Мобільні застосунки банків
Банкіри заявляють, що мобільні застосунки банків залишаються ключовим викликом для забезпечення повної цифрової доступності як для клієнтів, так і для банківських співробітників. Виконати всі вимоги Національного банку щодо цифрової доступності до 2026 року буде надзвичайно складно. Саме тому банки пропонують регулятору розтягнути строки впровадження нових вимог і зосередитися на найважливіших функціях.
Податок на оренду квартир
У рамках реформи житлової політики пропонується знизити рівень оподаткування з оренди квартир. Зараз орендодавці повинні платити 23% від доходу, отриманого за оренду. Суть змін полягає в тому, щоб знизити цей розмір до 5−10%.
Нова фондова біржа в Україні
В Національному банку заявили, що в Україні розглядається можливість запуску нової фондової біржі. Нова модель інфраструктури ринку капіталу вже погоджена з МВФ та ЄБРР.
Крім того, у Нацбанку переконані, що передумови для формування й розвитку локального ринку капіталу в Україні вже існують. До війни Україні вдалося залучити іноземних інвесторів до ринку державних облігацій завдяки створенню «лінку» з Clearstream, що принесло «мільярди валютних коштів».
Інвестиції приваблюють можливістю швидкого прибутку, але разом із цим зростає й кількість шахраїв. Тому важливо перевіряти, куди саме ви вкладаєте свої гроші. Так, НКЦПФР визнала «сумнівними» ще три інвестиційні проєкти в Україні.
Попит на електромобілі
Як свідчать дані Інституту досліджень авторинку, за підсумками вересня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні становив рекордні 12,1 тис., що на 5,9% більше, ніж було у серпні, та на 89,2% більше відносно вересня-2024.
З початком наступного року українці, які мають намір придбати електромобіль, втратять можливість скористатися податковими пільгами. Експерти передбачають, що це призведе до збільшення імпорту електрокарів у жовтні-листопаді, коли люди поспішатимуть скористатися вигідними умовами.
monobank — фінтех-єдинорог
Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) оголосив про інвестицію в IT-холдинг «Fintech-IT Group» (розробника екосистеми mono), за оцінкою, у понад 1 мільярд доларів. UMAEF є корпорацією штату Делавер, діяльність якої здійснюється під наглядом Державного департаменту США. Фонд також очолює консорціум американських приватних інвесторів.
Найпопулярніші професії та зарплати
Дослідження OLX Робота показує, що в третьому кварталі 2025 року найбільше оголошень про роботу стосувалися робітничих професій. У топі за кількістю пропозицій залишаються продавці, водії, різноробочі, служба в силах оборони, вантажники, кухарі, продавці-консультанти та бариста. У серпні 2025 року найвищі медіанні зарплати отримували фасадники та штукатури — по 55 тисяч гривень.
У межах експериментального проєкту Служби зайнятості 832 українки розпочали навчання за професіями, які традиційно вважалися «чоловічими».
Чого очікувати від курсу цього тижня
За період 29 вересня — 3 жовтня офіційний курс гривні до долара пройшов через помірні коливання з переважним укріпленням на початку тижня і невеликим відкатом у його кінці. Найімовірніший сценарій цього тижня — вузький діапазон, без різких трендів, але з живими внутрішньоденними коливаннями, прогнозує членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.
