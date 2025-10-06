Зеленський доручив розробити механізм для експорту української зброї Сьогодні 18:00

Зеленський доручив розробити механізм для експорту української зброї

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів, Офісу президента, секретарю РНБО розробити механізм для відкриття контрольованого експорту української зброї.

Про це він заявив на міжнародному Форумі оборонних індустрій.

Потенціал української оборонної промисловості

«Від початку цієї повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів», — заявив президент.

За його словами, Україна налагодила виробництво вітчизняної артилерії — тільки українських «Богдан» виробляється вже 40 на місяць. Плюс виробництво снарядів: торік виготовили й поставили на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.

Читайте також Україна нарощує власне озброєння на тлі скорочення західної допомоги

Українці постачають на фронт необхідні типи дронів, і це колосальні обсяги виробництва й колосальні обсяги поставок, каже Зеленський.

«Від звичних ефпівішок до наземних роботизованих комплексів. Уже на фронті більш ніж 40% зброї, яка застосовується, — це наша українська зброя. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій: не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року — наша українська зброя. Так само, як і завдання максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття „шахедів“. Так само, як і завдання щодо української балістики», — заявив голова держави.

Експорт української зброї

Зеленський наголосив, що потенціал українського виробництва зброї значно більший, ніж фінансується зараз завдяки внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім із партнерами.

«Ми потребуємо фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював. І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити. Україна вже виходить на наступний етап, і ми почали створювати спільні оборонні виробництва з нашими ключовими партнерами, створювати і в нас, в Україні, і в країнах-партнерах. Настав час запускати експорт нашої української зброї — тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту», — повідомив президент.

Читайте також Україна розраховує на $1 млрд щомісяця на закупівлю зброї США за програмою PURL

Зеленський вже доручив уряду, Офісу Президента, та секретарю РНБО України розробити й представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми — «Зброя».

Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах Америки та на Близькому Сході.

Завдання — до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.