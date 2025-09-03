Україна нарощує власне озброєння на тлі скорочення західної допомоги Сьогодні 21:34

Україна реалізує багатомільярдну програму нарощування озброєнь, яку фінансуватиме Європа.

Про це повідомляє The New York Times.

Мета плану — забезпечити надійну оборону від росії та створити основу для післявоєнного врегулювання.

Ставка робиться на розвиток вітчизняної оборонної промисловості. Наприкінці серпня Україна запустила виробництво далекобійної крилатої ракети «Фламінго», здатної вражати цілі на відстані до 3000 км із корисним навантаженням 1150 кг. Експерти вважають, що сама наявність такої зброї може слугувати потужним стримуючим фактором проти москви.

Водночас Україна стикається з викликами: нестача особового складу та бюджетні обмеження європейських партнерів можуть ускладнити реалізацію програми. Через невизначеність західних гарантій безпеки Київ робить акцент на власних можливостях оборони.

Європейські союзники обговорюють надання додаткової військової підтримки та можливість розміщення своїх військ в Україні, а США готові надати повітряну підтримку. 4 вересня у Парижі відбудеться саміт «коаліції охочих» за участю президента Володимира Зеленського для обговорення подальших кроків.

За словами українських експертів, серійна власна зброя, зокрема ракети великої дальності, є найкращою гарантією безпеки країни та стримування потенційного нового нападу росії.

