0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна нарощує власне озброєння на тлі скорочення західної допомоги

44
Україна реалізує багатомільярдну програму нарощування озброєнь, яку фінансуватиме Європа.
Про це повідомляє The New York Times.
Мета плану — забезпечити надійну оборону від росії та створити основу для післявоєнного врегулювання.
Читайте також
Ставка робиться на розвиток вітчизняної оборонної промисловості. Наприкінці серпня Україна запустила виробництво далекобійної крилатої ракети «Фламінго», здатної вражати цілі на відстані до 3000 км із корисним навантаженням 1150 кг. Експерти вважають, що сама наявність такої зброї може слугувати потужним стримуючим фактором проти москви.
Водночас Україна стикається з викликами: нестача особового складу та бюджетні обмеження європейських партнерів можуть ускладнити реалізацію програми. Через невизначеність західних гарантій безпеки Київ робить акцент на власних можливостях оборони.
Читайте також
Європейські союзники обговорюють надання додаткової військової підтримки та можливість розміщення своїх військ в Україні, а США готові надати повітряну підтримку. 4 вересня у Парижі відбудеться саміт «коаліції охочих» за участю президента Володимира Зеленського для обговорення подальших кроків.
За словами українських експертів, серійна власна зброя, зокрема ракети великої дальності, є найкращою гарантією безпеки країни та стримування потенційного нового нападу росії.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems