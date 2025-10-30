Для проблемних банків хочуть розширити коло потенційних інвесторів Сьогодні 14:31

Для проблемних банків хочуть розширити коло потенційних інвесторів

Фонд гарантування вкладів пропонує вдосконалити механізм врегулювання неплатоспроможних банків.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

На розгляді у Верховній Раді перебуває законопроєкт № 13007-д , який має врегулювати низку питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, НБУ та інститутів спільного інвестування.

Більше можливостей для інвесторів і кілька приймаючих банків

Документ, ухвалений у першому читанні в серпні 2025 року, передбачає можливість залучати одразу кілька приймаючих банків до врегулювання одного неплатоспроможного банку. Також попередньо кваліфіковані інвестори отримають більше часу для вивчення стану такого банку.

За словами директорки-розпорядниці Фонду Ольги Білай, основною проблемою залучення інвесторів залишається якість активів неплатоспроможних банків. Законопроєкт не вирішує це питання напряму, однак дає інвесторам більше гнучкості.

«Ми можемо збільшити час для ознайомлення інвестора із бізнесом банку, надати йому можливість для виправлення помилок, покласти частину збитків неплатоспроможного банку на попередніх акціонерів. Також може бути ситуація, коли в нас є два інвестора і ми повинні вибрати одного. А якщо інвестори хочуть різні частини бізнесу одного банку? Ми хочемо надати їм таку можливість», — зазначила вона в інтерв’ю РБК-Україна.

Безперервне обслуговування клієнтів

Фонд виступає за підхід, коли передача активів і зобов’язань від неплатоспроможного банку до іншого відбувається безперервно та непомітно для клієнтів.

«Наприклад, у п’ятницю банк закрився, а в понеділок клієнта обслуговує просто інший працюючий банк. Наша мета — саме такий підхід», — зазначила Білай.

Зміни для кредиторів

Після ухвалення законопроєкту фізичним особам більше не доведеться подавати заяви, щоб отримати кошти понад гарантовану суму. Це стане актуальним після завершення воєнного стану, коли гарантована сума відшкодування становитиме 600 тис. грн.

Також у документі міститься норма, яка захищає кредиторів у довгостроковій перспективі.

«…якщо кредитор не прийшов протягом трьох років після початку процедури ліквідації банку, ми зберігаємо його кошти», — уточнила керівниця Фонду.

у 100 тис. євро. Раніше Finance.ua повідомляв , що упродовж наступних трьох років Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зосередиться на тому, щоб українська система гарантування максимально відповідала нормам ЄС. Зокрема, йдеться і про підвищення гарантованої суми до європейського показника

