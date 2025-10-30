День фінансів: 15 тис. грн на перекваліфікацію, цифровізація ринку праці, кредити для військових Сьогодні 17:45

Четвер, 30 жовтня. Гроші для бізнесу, підтримка для ветеранів і цифрові сервіси для тих, хто в пошуку роботи.

Розвиток ринку праці

Уряд підтримав запуск нової екосистеми «Обрій». Через Дію людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.

Цифрова система Обрій об’єднає всі сервіси та дані в одній екосистемі. Сервісний підхід — на практиці: заява через Дію, і держава супроводжує людину від першого до останнього дня роботи, і найважливіше — також і після втрати роботи, допомагаючи людині повернутись до працевлаштування і власного заробітку, пояснили в Мінекономіки.

Крім того, Кабмін затвердив створення Єдиного реєстру кваліфікацій. Це буде сучасна електронна платформа, яка міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри та експертів з акредитації.

Гранти на власну справу

Уряд розширює грантову програму підтримки підприємців — «Власна справа». Із 2026 року вона отримає нові можливості: збільшені розміри грантів і спрощений доступ для тих, хто хоче започаткувати або розвинути власний бізнес. Нові розміри грантів:

до 100 тис. грн — без створення робочих місць;

до 200 тис. грн — за одне створене місце;



до 350 тис. грн — за два створені місця.



Попри повномасштабну війну, український малий і середній бізнес демонструє тенденції до зростання та розширення діяльності. Підприємці продовжують шукати можливості для розвитку. 67% опитаних планують масштабування бізнесу, свідчать результати щорічного дослідження Mastercard SME Index 2025.

Підтримка ветеранів

Ветерани, які беруть участь у суспільно корисних роботах, отримуватимуть підвищену оплату — до 16 000 гривень. Також підприємства, які найматимуть ветеранів щонайменше на один рік, зможуть розраховувати на повну компенсацію зарплати протягом перших шести місяців роботи.

До речі, Національний банк та ПриватБанк пояснили , як нині вирішується ситуація з кредитними зобов’язаннями військовослужбовців, які через мобілізацію тимчасово не можуть сплачувати щомісячні платежі.

Топ криптобірж

Ще кілька років тому світ криптовалют нагадував дикий Захід — без правил, з нескінченними обіцянками швидких прибутків. 2025 рік змінив усе. Тепер це не поле хаотичних спекуляцій, а сфера з власною етикою, системою довіри та відповідальністю. Однак, головне питання залишається незмінним: через яку біржу заходити в ринок?

У новій статті Finance.ua розповідає про криптобіржі, на які варто звернути увагу наприкінці 2025 року:

Зарплати держслужбовців

Рахункова палата повідомила, що заробітна плата державних службовців зросла на 43%, проте більшість чиновників вважають свою зарплату неадекватною до виконуваних обов’язків. Так, майже 50% держслужбовців називають низьку зарплату основною причиною звільнення. Чому реформа не принесла очікуваних результатів, читайте за посиланням

Радник для продажу держбанків

Уряд затвердив Порядок залучення радника для підготовки до продажу пакетів акцій державних банків. Тепер з’являється чіткий механізм і критерії відбору радника, його завдання і повноваження. Радник розроблятиме рекомендації щодо порядку проведення конкурсу, оцінки учасників, способів продажу акцій, підвищення їх вартості та інших питань, пов’язаних із підготовкою до приватизації банків державного сектору.

Зі свого боку Фонд гарантування вкладів пропонує вдосконалити механізм врегулювання неплатоспроможних банків. Фонд виступає за підхід, коли передача активів і зобов’язань від неплатоспроможного банку до іншого відбувається безперервно та непомітно для клієнтів.

Українські біженці за кордоном

Як розповіла директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім. Михайла Птухи Елла Лібанова, абсолютно всі країни, в яких проживають українські біженці, зацікавлені в їх асиміляції. При цьому вона припустила, що після війни можлива чоловіча міграція за кордон, але жіночої вже не буде. За її прогнозом, на 2040 рік в Україні залишиться 25−30 млн населення.

Водночас Державна прикордонна служба не фіксує виїзди громадян за кордон у розрізі вікових категорій. Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що польська прикордонна служба нібито веде окремий облік виїздів чоловіків віком 18−22 роки, у ДПСУ зауважили , що українська сторона не володіє такою інформацією.

