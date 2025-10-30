Dragon Capital назвали важливі події, які впливатимуть на економіку України Сьогодні 21:00

Dragon Capital назвали важливі події, які впливатимуть на економіку України

За останні декілька місяців відбулися дві важливі події, які суттєво впливатимуть на економіку та прогнозні показники.

Про це йдеться в прогнозі Dragon Capital, який надали finance.ua.

Позитивні новини

На тлі безрезультатних спроб США схилити росію до мирних переговорів — відбулося важливе зрушення у ставленні Євросоюзу до використання заморожених державних російських активів на користь України.

Із середини вересня в ЄС активізувались дискусії про можливість створення механізму «репараційного кредиту», забезпеченого знерухомленими російськими активами. Мова йде в першу чергу про 185 млрд євро ($215 млрд), які були заморожені у бельгійському депозитарії Euroclear, проте до механізму зможуть приєднатися й інші країни.

Очікується, що частина цієї суми, близько 45 млрд євро, буде спрямована на компенсацію ERA loans, поточного механізму підтримки України, забезпеченого доходами від заморожених активів, а 140 млрд євро «репараційного кредиту» можуть бути доступними вже в першій половині 2026 року.

Хоча деякі країни Євросоюзу все ще ставляться із застереженням до використання російських активів, ЄС прийняв політичне рішення забезпечити Україну достатнім ресурсом в найближчі роки. Зважаючи на це, ми очікуємо, що механізм «репараційного кредиту» буде схвалений до кінця поточного року.

Тим часом уряд України звернувся до МВФ з офіційним запитом на нову програму, оскільки поточна чотирирічна програма EFF, започаткована в 2023 році, не передбачає достатнього фінансування у випадку продовження війни після 2025 року. Нова програма МВФ ймовірно буде також чотирирічною і ґрунтуватиметься на припущенні, що війна триватиме до кінця 2027 року.

«Репараційний кредит» стане вагомою частиною нового пакету зовнішньої підтримки України в 2026—2029 рр., розмір якого оцінюється Міністерством фінансів на рівні $150−170 млрд, та забезпечить повне фінансування нової програми МВФ.

З урахуванням існуючих програм зовнішнього фінансування бюджету, таких як ERA loans та Ukraine Facility, та за припущення, що військова допомога від партнерів не зменшиться, ми оцінюємо, що в 2026—2029 рр. для цілей бюджету необхідно буде спрямувати $75−95 млрд «репараційного кредиту». Решта коштів ймовірно буде використана на закупівлю зброї у США та/або на розширення військового виробництва в ЄС для потреб України.

Тож завдяки «репараційному кредиту», в 2025−26 рр. Україна зможе отримати $96 млрд зовнішнього бюджетного фінансування, порівняно з $87 млрд у нашому попередньому прогнозі, включаючи $52 млрд в цьому році (без змін) та $44 млрд у наступному (значно більше, ніж $35 млрд в нашому попередньому прогнозі). Незважаючи на назву, «репараційний кредит» не буде створювати додаткового боргового навантаження для України, адже його погашення відбуватиметься за рахунок репарацій від росії.

Другою важливою подією стало відновлення прицільних масованих атак росією по об’єктах критичної інфраструктури України наприкінці вересня, що спричинило зниження видобутку газу, нестачу електроенергії, зростання імпорту енергоносіїв та їх удорожчання для промислових споживачів.

Хоча в попередньому прогнозі припускали, що «енергетичне перемир’я», яке тривало з березня поточного року, завершиться в кінці 2025 р. — на початку 2026 р. на тлі відсутності прогресу в спробах досягти миру дипломатичним шляхом, атаки відновилися відчутно раніше, ніж очікували.

Держстат повідомив, що зростання реального ВВП України у другому кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8% з 0,9% у першому кварталі.

За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022-му — першого року повномасштабної російської агресії.

Нагадаємо, Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі. Як повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа: «Оборона вартує величезних фінансових ресурсів нашій країні. І ця ціна зростає».

За її словами, рік тому 1 день війни коштував українському бюджету $140 млн, зараз війна коштує $172 млн кожного дня. Водночас минулого року росія витратила $150 млрд на війну з Україною.

