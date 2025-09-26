Глава Мінекономіки України спрогнозував зростання ВВП у 2025 році (цифри) Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Глава Мінекономіки України спрогнозував зростання ВВП у 2025 році (цифри)

2%. Такі очікування Реальний валовий внутрішній продукт України у 2025 році зросте на. Такі очікування висловив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Раніше Мінекономіки та уряд прогнозували зростання на 2,7%.

«Цього року очікуємо зростання ВВП на 2%, зокрема завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору».

Про це повідомив Олексій Соболев за результатами зустрічі у Нью-Йорку із ключовими інвесторами публічних ринків, поміж яких Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard та HSBC.

На зустрічі йшлося про ключові галузі для залучення інвестицій, а також роботу Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який вже отримав стартовий капітал у $150 млн від DFC та уряду України, що відкриває нові можливості для інвесторів.

Держстат минулого тижня повідомив, що зростання реального ВВП України у другому кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8% з 0,9% у першому кварталі.

НБУ у липні вкотре знизив очікування зростання економіки України цьогоріч до 2,1% з 3,1% у квітневому макроекономічному прогнозі.

Нацбанк прогнозує на наступний рік зростання ВВП 2,3%, тоді як уряд — 2,4%.

За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022-му — першого року повномасштабної російської агресії.

Раніше ЄБРР переглянув прогноз зростання економіки України на 2025 рік. Нині очікується зростання ВВП на рівні 2,5% замість раніше прогнозованих 3,3%. Про це повідомляється в прогнозі банку за вересень 2025 року.

Зниження прогнозу пов’язане з високою невизначеністю через війну росії проти України. Але за умови припинення бойових дій і запуску післявоєнного відновлення, ЄБРР залишив без змін прогноз на 2026 рік на рівні 5%.

Нагадаємо, Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі .Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. «Оборона вартує величезних фінансових ресурсів нашій країні. І ця ціна зростає», — заявила Підласа.

За її словами, рік тому 1 день війни коштував українському бюджету $140 млн, зараз війна коштує $172 млн кожного дня. Водночас минулого року росія витратила $150 млрд на війну з Україною.

