Глава Мінекономіки України спрогнозував зростання ВВП у 2025 році (цифри)
Реальний валовий внутрішній продукт України у 2025 році зросте на 2%. Такі очікування висловив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Раніше Мінекономіки та уряд прогнозували зростання на 2,7%.
«Цього року очікуємо зростання ВВП на 2%, зокрема завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору».
Про це повідомив Олексій Соболев за результатами зустрічі у Нью-Йорку із ключовими інвесторами публічних ринків, поміж яких Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard та HSBC.
На зустрічі йшлося про ключові галузі для залучення інвестицій, а також роботу Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який вже отримав стартовий капітал у $150 млн від DFC та уряду України, що відкриває нові можливості для інвесторів.
Держстат минулого тижня повідомив, що зростання реального ВВП України у другому кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8% з 0,9% у першому кварталі.
НБУ у липні вкотре знизив очікування зростання економіки України цьогоріч до 2,1% з 3,1% у квітневому макроекономічному прогнозі.
Нацбанк прогнозує на наступний рік зростання ВВП 2,3%, тоді як уряд — 2,4%.
За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022-му — першого року повномасштабної російської агресії.
Раніше ЄБРР переглянув прогноз зростання економіки України на 2025 рік. Нині очікується зростання ВВП на рівні 2,5% замість раніше прогнозованих 3,3%. Про це повідомляється в прогнозі банку за вересень 2025 року.
Зниження прогнозу пов’язане з високою невизначеністю через війну росії проти України. Але за умови припинення бойових дій і запуску післявоєнного відновлення, ЄБРР залишив без змін прогноз на 2026 рік на рівні 5%.
Нагадаємо, Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі .Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. «Оборона вартує величезних фінансових ресурсів нашій країні. І ця ціна зростає», — заявила Підласа.
За її словами, рік тому 1 день війни коштував українському бюджету $140 млн, зараз війна коштує $172 млн кожного дня. Водночас минулого року росія витратила $150 млрд на війну з Україною.
Поділитися новиною
Також за темою
Держава зекономить щонайменше 15 млрд грн, скоротивши неефективні бюджетні програми — Гетманцев
Глава Мінекономіки України спрогнозував зростання ВВП у 2025 році (цифри)
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
На Львівщині будують новий 64-метровий міст (фото)
Уряд розглядає мораторій на відключення за борги комунальних послуг у прифронтових громадах
ЄС розглядає «репараційний кредит» для України обсягом до 130 млрд євро