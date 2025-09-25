ЄБРР змінив прогноз щодо економіки України на 2025 рік
ЄБРР переглянув прогноз зростання економіки України на 2025 рік.
Нині очікується зростання ВВП на рівні 2,5% замість раніше прогнозованих 3,3%.
Про це повідомляється в прогноз банку за вересень 2025 року.
Причини
Зниження прогнозу пов’язане з високою невизначеністю через війну росії проти України.
Але за умови припинення бойових дій і запуску післявоєнного відновлення, ЄБРР залишив без змін прогноз на 2026 рік на рівні 5%.
По регіону роботи банку очікується зростання на рівні 3,1% у 2025 році зі збільшенням до 3,3% у 2026 році.
Як йдеться у звіті, Україна зуміла зберегти макроекономічну стабільність навіть в умовах війни.
«Економічні перспективи України є вкрай невизначеними і залежать від перебігу війни, енергетичної безпеки та міжнародної підтримки», — йдеться в документі.
У першому кварталі 2025 року економіка України зросла на 0,9% у річному вираженні. Цьому сприяли внутрішнє споживання та інвестиції в критичну інфраструктуру.
Що обмежує зростання
- Дефіцит робочої сили.
- Пошкодження енергетичної інфраструктури.
- Слабкі показники аграрного експорту.
- Рівень безробіття знизився до довоєнного мінімуму в 12%, але працевлаштування залишається скрутним через мобілізацію та еміграцію.
Бюджетний дефіцит
За прогнозом сягне він 22% ВВП. Для його покриття планується залучити близько 40 млрд доларів (34 млрд євро) зовнішнього фінансування, здебільшого від ЄС, країн G7 і МВФ, зазначають у банку.
Інфляція поступово сповільнюється — з 15,9% у травні до 13,2% у серпні.
Національний банк України зберігає облікову ставку на рівні 15,5% з березня 2025 року, стримуючи інфляцію і підтримуючи стабільність курсу. Міжнародні резерви в серпні досягли 46 млрд доларів, що покриває 5,5 місяців імпорту.
Раніше НБУ вкотре знизив очікування зростання економіки України цьогоріч до 2,1% з 3,1% у квітневому макроекономічному прогнозі.
НБУ прогнозує на наступний рік зростання ВВП 2,3%, тоді як уряд — 2,4%.
За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022-му — першого року повномасштабної російської агресії.
Нагадаємо, що ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором України. З початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року банк виділив Україні майже EUR8,4 млрд, включаючи EUR3 млрд енергетичному сектору.
