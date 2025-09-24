Канада виділяє 92 млн грн на посилення кібербезпеки України
Канада виділяє Україні 92 млн гривень на посилення кібербезпеки в межах нового пакета допомоги Талліннського механізму. Ініціатива об’єднує 12 країн і координує підтримку для зміцнення кіберстійкості держави.
Про це пише Мінцифри.
«Партнери виділяють новий пакет допомоги в межах Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 12 країн у зміцненні кіберстійкості» — сказано у повідомленні.
Кошти спрямують на посилення захисту критичної інфраструктури, протидію кіберзагрозам, закупівлю обладнання та створення систем виявлення й запобігання атак.
Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування.
- Державна судова адміністрація України;
- Чорнобильська АЕС;
- Державна прикордонна служба України.
Фінансування надходитиме через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global) — організація, яка має досвід упровадження проєктів технічної допомоги в Україні.
