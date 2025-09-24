З 1 жовтня запроваджуються вимоги мінімального розміру зарплати: кого це стосується Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

З 1 жовтня запроваджуються вимоги мінімального розміру зарплати: кого це стосується

З 1 жовтня 2025 року для суб’єктів господарювання, які вроздріб торгують алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним, запроваджуються вимоги щодо мінімального розміру середньої щомісячної заробітної плати або загального місячного оподатковуваного доходу.

Про це пише sud.ua

Відповідні зміни передбачені Законом України № 4536-IX, яким оновлено норми Закону № 3817-IX, пише Державна податкова служба.

Починаючи з 1 жовтня суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним для провадження відповідної діяльності на підставі зазначених ліцензій, мають дотримуватись вимог, передбачених частинами тринадцятою та чотирнадцятою статті 42 Закону № 3817.

Розмір середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб’єктом господарювання / загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання, зареєстрованого як фізична особа — підприємець, що не має найманих працівників, має становити не менше ніж:

1,5 мінімальних заробітних плат при одночасному дотриманні таких умов для всіх місць роздрібної торгівлі:

— їх розташування — за межами населених пунктів — адміністративних центрів областей і м. Києва та м. Севастополя на відстані від 50 кілометрів;

— площа торговельної зали — до 500 метрів квадратних;

2 мінімальні заробітні плати для всіх інших суб’єктів господарювання, у яких місця торгівлі не відповідають зазначеним вище умовам.

«Невиконання цих вимог призведе до припинення дії ліцензії.

Розрахунок розміру середньої щомісячної заробітної плати або розміру загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання здійснюється за період починаючи з дня набрання чинності Законом № 4536″, — заявили у ДПС.

Також там підкреслили, що припинення дії ліцензії застосовується у разі виявлення за результатами перевірки контролюючим органом факту, який зафіксований в акті перевірки, щодо невідповідності протягом трьох повних календарних місяців поспіль у період дії ліцензії:

— розміру середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб’єктом господарювання, — розміру, визначеному частиною тринадцятою статті 42 Закону № 3817-IX;

— розміру загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання, зареєстрованого як фізична особа — підприємець, що не має найманих працівників, — розміру, визначеному частиною чотирнадцятою статті 42 Закону № 3817-IX.

