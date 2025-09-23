Розмір нової програми з МВФ попередньо оцінили в $8 млрд — Bloomberg Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Розмір нової програми з МВФ попередньо оцінили в $8 млрд — Bloomberg

Міжнародний валютний фонд переконав уряд України суттєво збільшити прогноз щодо додаткового фінансування, яке країні знадобиться до кінця 2027 року в умовах затяжної війни з росією.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що спочатку Київ оцінював дефіцит зовнішнього фінансування майже у 38 млрд доларів. Однак після консультацій з МВФ ця цифра зросла приблизно до 65 млрд доларів.

Раніше Bloomberg повідомляв, що уряд України та МВФ мали різні оцінки щодо того, скільки додаткових коштів країні доведеться залучити від партнерів у найближчі роки для фінансування воєнних потреб.

Розбіжності виникли на тлі переговорів щодо нової чотирирічної програми з МВФ, яку Україна прагне погодити до кінця року. Більшу частину фінансування в межах чинної програми на 15,5 млрд доларів, що діє до 2027 року, Київ уже використав.

За даними джерел, узгоджені розрахунки вже передали до Європейської комісії. ЄС, як головний донор України, планує профінансувати значну частину потреби за рахунок заморожених російських активів.

У МВФ висловлюють обережність щодо українських оцінок, адже війна змушує країну нарощувати військові витрати, що створює ризики для фінансової стабільності. Ситуацію ускладнює й зниження готовності США продовжувати допомогу.

Розмір нової програми з МВФ поки що офіційно не обговорювали. Попередньо йдеться про близько 8 млрд доларів. Параметри програми МВФ і уряд України планують обговорити у листопаді.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв , що Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у $150−170 млрд. Переговори щодо цієї програми розпочалися у вересні.

Раніше Україна передала місії Міжнародного валютного фонду лист із запитом про нову програму співпраці.

