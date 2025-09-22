Україна цьогоріч залучила вже $30,6 млрд, потрібно ще $8,7 млрд Сьогодні 16:22 — Казна та Політика

Україна цьогоріч залучила вже $30,6 млрд, потрібно ще $8,7 млрд, Фото: mof.gov.ua

Україна у 2025 році залучила $30,6 млрд зовнішнього фінансування із $39,3 млрд потрібних.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у Копенгагені під час зустрічей із міністрами фінансів та економіки країн G7 та ЄС, представниками Єврокомісії та МВФ, передає пресслужба Міністерства фінансів.

«За останні три з половиною роки Україна отримала понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги. Це дозволило уряду зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки. З огляду на те, що війна продовжується, виклики для фінансової системи зберігаються, продовження зовнішньої підтримки вкрай важливе», — заявив Марченко.

Він додав, що тільки у 2025 році вже залучено понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування, потреба на поточний рік — $39,3 млрд.

Щодо наступного бюджетного року, Марченко наголосив, що зважаючи на триваючу війну з росією, Уряд України продовжує спрямовувати всі внутрішні фінансові ресурси на забезпечення оборонних витрат. Відтак, для покриття соціальних видатків у 2026 році держава розраховує на допомогу міжнародних партнерів. Для цього уряд веде активний діалог з ключовими партнерами — МВФ, ЄС та країнами G7.

За його словами, прибутки із заморожених активів росії вже дозволяють забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету. Так, в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом $50 млрд, що була започаткована в 2024 році. Україна вже отримала від партнерів близько $23 млрд.

Марченко відзначив підтримку урядів Канади та ЄС відповідної ініціативи. Зокрема, внесок Канади в ERA складає 5 млрд канадських доларів (близько $3,4 млрд, ЄС — 18,1 млрд євро (близько $20 млрд).

Уряд України продовжує працювати над впровадженням необхідних реформ щодо реалізації фінансового інструменту Ukraine Facility від ЄС на 2024−2027 роки в обсязі 50 млрд євро, що є одним із механізмів бюджетної підтримки. На сьогодні у межах Ukraine Facility вже залучено понад 22,6 млрд євро.

Також міністр фінансів обговорив з партнерами посилення санкцій щодо росії, та інвестиції в українську оборонну промисловість.

Із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Кеммером Міністр фінансів Сергій Марченко обговорив можливість започаткування нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом до кінця року. Відповідний запит про нову програму співробітництва з Фондом Українська сторона нещодавно направила до МВФ.

Марченко висловив сподівання на продовження курсу з посилення підтримки ЄС України, у тому числі під час головування Данії в Раді Європейського Союзу.

