Казна та Політика
28
Уряд планує змінити підходи до оплати праці робітників соцсфери на прифронтових територіях
У наступні тижні уряд запустить другий етап підтримки прифронтових територій, що передбачає зміни підходу до оплати праці працівників соціальної сфери, зокрема для лікарів і вчителів.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в парламенті.
«Ми дійсно приділяємо окрему увагу прифронтовим територіям. Є вже низка заходів, про які сьогодні казав міністр фінансів, для стимулювання підтримки бізнесу в таких регіонах, що стосується і бронювання, пільгових кредитів і грантів на виробництво, які мають особливості саме для прифронтових територій. Це був лише перший етап підтримки прифронтових регіонів. Другий теж буде у нас в наступні тижні. Передусім він стосуватиметься зміни підходу до оплати праці працівників соціальної сфери. Адже ми всі розуміємо ризики, а також навантаження й умови, в яких працюють наші лікарі, вчителі», — сказала вона.
Свириденко зауважила, що уряд ініціюватиме низку законів у цій галузі, та закликала Верховну Раду до їх підтримки.
Прем’єр-міністерка додала, що уряд також планує переглянути перелік прифронтових територій, «для того, щоб території, які дійсно знаходяться в зоні бойових дій або потенційних бойових дій, всі могли скористатися тими пільгами та можливостями, які уряд буде пропонувати».
За матеріалами:
Укрінформ
Кабмін
