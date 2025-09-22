Уряд планує змінити підходи до оплати праці робітників соцсфери на прифронтових територіях
У наступні тижні уряд запустить другий етап підтримки прифронтових територій, що передбачає зміни підходу до оплати праці працівників соціальної сфери, зокрема для лікарів і вчителів.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в парламенті.
«Ми дійсно приділяємо окрему увагу прифронтовим територіям. Є вже низка заходів, про які сьогодні казав міністр фінансів, для стимулювання підтримки бізнесу в таких регіонах, що стосується і бронювання, пільгових кредитів і грантів на виробництво, які мають особливості саме для прифронтових територій. Це був лише перший етап підтримки прифронтових регіонів. Другий теж буде у нас в наступні тижні. Передусім він стосуватиметься зміни підходу до оплати праці працівників соціальної сфери. Адже ми всі розуміємо ризики, а також навантаження й умови, в яких працюють наші лікарі, вчителі», — сказала вона.
Свириденко зауважила, що уряд ініціюватиме низку законів у цій галузі, та закликала Верховну Раду до їх підтримки.
Прем’єр-міністерка додала, що уряд також планує переглянути перелік прифронтових територій, «для того, щоб території, які дійсно знаходяться в зоні бойових дій або потенційних бойових дій, всі могли скористатися тими пільгами та можливостями, які уряд буде пропонувати».
Поділитися новиною
Також за темою
Уряд планує змінити підходи до оплати праці робітників соцсфери на прифронтових територіях
Головні європейські партнери України у торгівлі (інфографіка)
Інфляційний тиск слабшає: аналітики та населення поліпшили прогнози
У Податковій повідомляють про зростання виторгів через касові апарати
Від початку року митна служба виявила порушень на 7,7 млрд грн
Треба в 5−6 разів більше: Кулеба — про недостатнє фінансування доріг у проєкті бюджету-2026