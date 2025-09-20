Від початку року митна служба виявила порушень на 7,7 млрд грн
Працівники Державної митної служби впродовж січня-серпня виявили 6 437 порушень на суму 7,7 млрд грн.
Про це повідомили у Держмитслужбі.
У 2 324 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 728 млн гривень:
- промислових товарів на 516 млн грн;
- транспортних засобів на понад 138 млн грн;
- продовольчих товарів на 48 млн грн;
- валюти на 26 млн грн.
У 1 365 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 46 млн грн, стягнуто до Держбюджету 40 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.
Нагадаємо, у серпні 2025 року на митну територію України було ввезено 3,75 млн тонн іноземних товарів, що на 34,8% більше, ніж за аналогічний період торік. Основними драйверами зростання стали нафтопродукти, легкові автомобілі, нафтові гази та кам’яне вугілля.
