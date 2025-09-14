0 800 307 555
У серпні імпорт в Україну зріс на 35%: що завозили найбільше

Казна та Політика
У серпні 2025 року на митну територію України ввезено 3,75 млн тонн іноземних товарів, що на 34,8% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомили у Державній митній службі.
Зазначається, що основними драйверами зростання стали нафтопродукти, легкові автомобілі, нафтові гази та кам’яне вугілля.
Так, попри незначне зниження обсягів імпорту нафтопродуктів з 849 тис. тонн у серпні минулого року до 836,1 тис. т у серпні цього року, надходження зросли на 3,42 млрд грн завдяки підвищенню акцизних ставок.
Імпорт авто зріс із 37,2 тис. т до 56,9 тис. т, що забезпечило понад 1 млрд грн додаткових надходжень.
Імпорт нафтових газів зріс зі 124,3 тис. т до 128,1 тис. т (+0,94 млрд грн).
Ввезення кам’яного вугілля та антрациту збільшилося утричі — з 141,9 тис. т до 440,6 тис. т (+0,51 млрд грн).
Загалом до бюджету перераховано 61,86 млрд грн митних платежів, що на 10,74 млрд грн більше, ніж торік. У доларовому еквіваленті це 1,51 млрд дол., або на 15,8% більше проти серпня 2024 року.
Водночас у відомстві зауважили, що на показники негативно вплинули нижчий від «бюджетного» валютний курс та зростання обсягів пільг зі сплати митних платежів.
За матеріалами:
Укрінформ
