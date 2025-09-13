Кількість небанківських фінустанов у серпні зменшилась — огляд НБУ Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Кількість небанківських фінустанов у серпні зменшилась — огляд НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 799 до 791. Кількість банків залишилася незмінною — 60.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

За даними НБУ, упродовж серпня з реєстрів примусово було виключено сім фінансових установ: п’ять фінансових компаній, одного ризикового страховика та один ломбард.

Ще дві кредитні спілки та одного страхового брокера було виключено з реєстрів за ініціативою заявників. Водночас було включено до реєстрів два страхових брокери.

Крім того, у серпні НБУ анулював примусово ліцензії трьом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику та одному ломбарду. Було анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензії двом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам.

Станом на 1 вересня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

418 фінансових компаній (було 423);

50 страховиків non-life (було 51);

10 life-страховиків (кількість не змінилася);

один страховик зі спеціальним статусом;

104 ломбарди (було 105);

88 кредитних спілок (було 90);

один лізингодавець (кількість не змінилася);

45 страхових брокерів (було 44);

74 колекторських компанії (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (було 31), інформує НБУ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.