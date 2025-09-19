0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оновлено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України

Казна та Політика
9
Оновлено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України
Оновлено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України
За підтримки Програми українсько-данського енергетичного партнерства (УДЕПП) підготовлено другу редакцію Каталогу критично важливих технологій для енергетичного сектору України. Перша редакція була опублікована у лютому 2024 року.
Про це повідомляє Міненергетики.
Читайте також
Каталог містить оновлений перелік узгоджених та перевірених даних про ключові технології енергогенерації, актуальні для поточної критичної ситуації в енергетичній системі України.
Для чого це
Він має допомогти зацікавленим сторонам на місцевому, регіональному та національному рівнях визначати пріоритети у виборі технологій виробництва електроенергії, а також теплоенергії в частині коґенерації, сформувати структуру відновлення та залучати інвестиції і донорську допомогу для більш стабільного проходження наступних зимових сезонів.
Каталог також містить актуальну інформацію щодо вартості та технічних характеристик технологій енергогенерації. Він включає перевірені дані за такими чотирма основними критеріями: потужність у зимовий період, швидкість впровадження, стійкість технології та вартість електроенергії протягом двох років роботи.
Читайте також
Документ покликаний забезпечити узгодженість підходів між різними учасниками енергетичного сектору України, дозволяючи виробникам, компаніям, місцевим та регіональним органам влади, а також міжнародним партнерам та донорам ефективніше планувати проєкти, визначати пріоритети й ухвалювати рішення щодо підтримки впровадження технологій.
Цей ресурс є важливим інструментом для підтримки надійного функціонування енергосистеми України, оптимізації інвестицій та залучення міжнародної допомоги, що сприятиме стабільному постачанню електроенергії в умовах сучасних викликів та загроз.
Читайте також
Каталог включає технологічні рішення, що охоплюють різні джерела генерації:
  • газові електростанції, біогазові установки,
  • сонячні фотоелектричні станції, наземні вітрові електростанції,
  • акумуляторні батареї, когенераційні установки на біомасі,
  • гідроенергетику та інші критично важливі рішення.
Електронні версії Каталогу доступні на офіційному сайті Міністерства енергетики України.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems