Оновлено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України Сьогодні 17:10 — Казна та Політика

Оновлено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України

За підтримки Програми українсько-данського енергетичного партнерства (УДЕПП) підготовлено другу редакцію Каталогу критично важливих технологій для енергетичного сектору України. Перша редакція була опублікована у лютому 2024 року.

Про це повідомляє Міненергетики.

Каталог містить оновлений перелік узгоджених та перевірених даних про ключові технології енергогенерації, актуальні для поточної критичної ситуації в енергетичній системі України.

Для чого це

Він має допомогти зацікавленим сторонам на місцевому, регіональному та національному рівнях визначати пріоритети у виборі технологій виробництва електроенергії, а також теплоенергії в частині коґенерації, сформувати структуру відновлення та залучати інвестиції і донорську допомогу для більш стабільного проходження наступних зимових сезонів.

Каталог також містить актуальну інформацію щодо вартості та технічних характеристик технологій енергогенерації. Він включає перевірені дані за такими чотирма основними критеріями: потужність у зимовий період, швидкість впровадження, стійкість технології та вартість електроенергії протягом двох років роботи.

Документ покликаний забезпечити узгодженість підходів між різними учасниками енергетичного сектору України, дозволяючи виробникам, компаніям, місцевим та регіональним органам влади, а також міжнародним партнерам та донорам ефективніше планувати проєкти, визначати пріоритети й ухвалювати рішення щодо підтримки впровадження технологій.

Цей ресурс є важливим інструментом для підтримки надійного функціонування енергосистеми України, оптимізації інвестицій та залучення міжнародної допомоги, що сприятиме стабільному постачанню електроенергії в умовах сучасних викликів та загроз.

Каталог включає технологічні рішення, що охоплюють різні джерела генерації:

газові електростанції, біогазові установки,

сонячні фотоелектричні станції, наземні вітрові електростанції,

акумуляторні батареї, когенераційні установки на біомасі,

гідроенергетику та інші критично важливі рішення.

Електронні версії Каталогу доступні на офіційному сайті Міністерства енергетики України.

