МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації ЗАЕС
69 Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Про це повідомляє Міненергетики.
Документ, який підтримали 62 держави-члени, закликає рф до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль української влади.
Резолюція, ініційована Україною та її міжнародними партнерами, стала черговим сигналом світової спільноти про неприпустимість дій росіян, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту.
«Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси „за“ — це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм є неприйнятним, а окупована Росією Запорізька АЕС має бути негайно повернута під контроль України, — заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук. — Ми продовжуватимемо працювати з МАГАТЕ та нашими партнерами, щоб забезпечити виконання кожного пункту цього рішення».
Що в резолюції
- Резолюція містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС.
- Документ підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об’єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.
- Резолюція також підтвердила мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС — попри постійні спроби росії підірвати її діяльність.
Присутність експертів Агентства означає, що кожен інцидент, кожен ризик і кожна атака будуть зафіксовані та винесені на міжнародний рівень.
Разом з тим Резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнмента, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки.
Міністерство енергетики України розглядає цю резолюцію як крок на шляху до відновлення ядерної безпеки.
Україна наполягає на посиленні міжнародного тиску на Росію з метою повного та безумовного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення Запорізької АЕС під контроль України.
Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року.
