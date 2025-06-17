Як Україна та ЄС координують зусилля з деокупації ЗАЕС — Finance.ua

Як Україна та ЄС координують зусилля з деокупації ЗАЕС Сьогодні 13:33 — Енергетика

Як Україна та ЄС координують зусилля з деокупації ЗАЕС

Міненерго закликало партнерів до створення міжнародного механізму захисту ЗАЕС під егідою ООН або МАГАТЕ.

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Цей захист забезпечить демілітаризацію атомної станції, наддасть доступ спеціалістам МАГАТЕ до всіх її об’єктів та сприятиме поверненню станції під суверенний контроль України.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

«Насильницьке захоплення ЗАЕС, створення загроз життю персоналу та декларації про намір перезапустити окремі блоки грубо порушують усі норми міжнародного права, у тому числі Статут ООН та міжнародні договори щодо мирного використання ядерної енергії. Також окупація ЗАЕС прямо суперечить ухваленим МАГАТЕ «семи незамінним стовпам ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту», - зауважив Роман Андарак.

Пропозиції щодо розробки нових міжнародних інструментів щодо захисту цивільної ядерної інфраструктури під час збройних конфліктів:

зокрема стосовно заборони військової присутності на ядерних об’єктах і поблизу них,

зобов’язань підтримувати зовнішнє електропостачання та заборони примусової праці або тиску на персонал.

Сторона ЄС підтвердила невизнання тимчасової окупації українських територій, включно з ЗАЕС, та підтримала необхідність подальшої спільної роботи з притягнення росії до правової відповідальності за військову агресію та відшкодування завданих збитків.

Раніше Україна передала МАГАТЕ і США дані щодо загрози атомній генерації.

Як повідомив президент Зеленський, попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України.

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