Як Україна та ЄС координують зусилля з деокупації ЗАЕС — Finance.ua

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Як Україна та ЄС координують зусилля з деокупації ЗАЕС

Енергетика
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Як Україна та ЄС координують зусилля з деокупації ЗАЕС
Як Україна та ЄС координують зусилля з деокупації ЗАЕС
Міненерго закликало партнерів до створення міжнародного механізму захисту ЗАЕС під егідою ООН або МАГАТЕ.
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Цей захист забезпечить демілітаризацію атомної станції, наддасть доступ спеціалістам МАГАТЕ до всіх її об’єктів та сприятиме поверненню станції під суверенний контроль України.
Про це йдеться в повідомленні Міненерго.
«Насильницьке захоплення ЗАЕС, створення загроз життю персоналу та декларації про намір перезапустити окремі блоки грубо порушують усі норми міжнародного права, у тому числі Статут ООН та міжнародні договори щодо мирного використання ядерної енергії. Також окупація ЗАЕС прямо суперечить ухваленим МАГАТЕ «семи незамінним стовпам ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту», -
зауважив Роман Андарак.

Пропозиції щодо розробки нових міжнародних інструментів щодо захисту цивільної ядерної інфраструктури під час збройних конфліктів:
  • зокрема стосовно заборони військової присутності на ядерних об’єктах і поблизу них,
  • зобов’язань підтримувати зовнішнє електропостачання та заборони примусової праці або тиску на персонал.
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Сторона ЄС підтвердила невизнання тимчасової окупації українських територій, включно з ЗАЕС, та підтримала необхідність подальшої спільної роботи з притягнення росії до правової відповідальності за військову агресію та відшкодування завданих збитків.
Раніше Україна передала МАГАТЕ і США дані щодо загрози атомній генерації.
Як повідомив президент Зеленський, попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України.
За матеріалами:
Finance.ua
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