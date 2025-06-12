48 держав-членів МАГАТЕ виступили із спільною заявою щодо ЗАЕС: про що йдеться — Finance.ua
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48 держав-членів МАГАТЕ виступили із спільною заявою щодо ЗАЕС: про що йдеться

Енергетика
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48 держав-членів МАГАТЕ виступили із спільною заявою щодо ЗАЕС: про що йдеться
48 держав-членів МАГАТЕ виступили із спільною заявою щодо ЗАЕС: про що йдеться
Будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль українського регулятора.
З такою спільною заявою виступили 48 держав-членів МАГАТЕ, повідомляє Міненерго.
Держави-члени підтвердили повну підтримку постійним зусиллям Агентства щодо забезпечення ядерної безпеки та захищеності в Україні.

Про що йдеться в заяві

«Триваючий контроль росії над ЗАЕС, включно з присутністю озброєних військ і військової техніки, як це зафіксовано Агентством, порушує «сім незамінних стовпів ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту», визначених Генеральним директором, і ставить під загрозу реалізацію п’яти конкретних принципів захисту ЗАЕС.
  • Це призвело до подальшої технічної деградації станції та продовжує становити серйозні ризики ядерної безпеки та захищеності для ширшого регіону.
  • Вкрай важливо, щоб усі реактори на ЗАЕС залишалися в режимі холодної зупинки.
  • Поточна ситуація на ЗАЕС у частині доступності охолоджувальної води, надійності зовнішнього енергопостачання, виконання відкладеного технічного обслуговування та наявності запасних частин не дозволяє повернутися до нормальної експлуатації станції.
Держави-члени рішуче відкидають будь-які спроби розглядати короткостроковий перезапуск реакторів на ЗАЕС, оскільки це суперечить усталеним принципам ядерної безпеки та висловленим підходам Агентства.
Більше того, будь-яка спроба російської федерації перезапустити ЗАЕС суперечила б відповідним резолюціям цієї Ради, Генеральної конференції МАГАТЕ та Генеральної Асамблеї ООН — і є абсолютно неприйнятною.
Будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль і нагляд компетентного українського регулятора.
Такому перезапуску мають передувати детальні операції з розмінування, ретельні ремонти всіх реакторів та допоміжних систем, а також комплексні інспекції безпеки, які мають завершитися чіткою сертифікацією з боку українського ядерного регулятора.
За матеріалами:
Finance.ua
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