48 держав-членів МАГАТЕ виступили із спільною заявою щодо ЗАЕС: про що йдеться — Finance.ua

48 держав-членів МАГАТЕ виступили із спільною заявою щодо ЗАЕС: про що йдеться Сьогодні 15:14 — Енергетика

48 держав-членів МАГАТЕ виступили із спільною заявою щодо ЗАЕС: про що йдеться

Будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль українського регулятора.

З такою спільною заявою виступили 48 держав-членів МАГАТЕ, повідомляє Міненерго.

Держави-члени підтвердили повну підтримку постійним зусиллям Агентства щодо забезпечення ядерної безпеки та захищеності в Україні.

Про що йдеться в заяві

«Триваючий контроль росії над ЗАЕС, включно з присутністю озброєних військ і військової техніки, як це зафіксовано Агентством, порушує «сім незамінних стовпів ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту», визначених Генеральним директором, і ставить під загрозу реалізацію п’яти конкретних принципів захисту ЗАЕС.

Це призвело до подальшої технічної деградації станції та продовжує становити серйозні ризики ядерної безпеки та захищеності для ширшого регіону.

Вкрай важливо, щоб усі реактори на ЗАЕС залишалися в режимі холодної зупинки.

Поточна ситуація на ЗАЕС у частині доступності охолоджувальної води, надійності зовнішнього енергопостачання, виконання відкладеного технічного обслуговування та наявності запасних частин не дозволяє повернутися до нормальної експлуатації станції.

Держави-члени рішуче відкидають будь-які спроби розглядати короткостроковий перезапуск реакторів на ЗАЕС, оскільки це суперечить усталеним принципам ядерної безпеки та висловленим підходам Агентства.

Більше того, будь-яка спроба російської федерації перезапустити ЗАЕС суперечила б відповідним резолюціям цієї Ради, Генеральної конференції МАГАТЕ та Генеральної Асамблеї ООН — і є абсолютно неприйнятною.

Будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль і нагляд компетентного українського регулятора.

Такому перезапуску мають передувати детальні операції з розмінування, ретельні ремонти всіх реакторів та допоміжних систем, а також комплексні інспекції безпеки, які мають завершитися чіткою сертифікацією з боку українського ядерного регулятора.

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