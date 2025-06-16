Зеленський: Україна передала МАГАТЕ і США дані щодо загрози атомній генерації — Finance.ua
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Зеленський: Україна передала МАГАТЕ і США дані щодо загрози атомній генерації

Енергетика
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Як повідомив Президент Зеленський, попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України.
росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході.
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«Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно», — констатував Зеленський.
Раніше 48 держав-членів МАГАТЕ виступили з спільною заявою, що, будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль українського регулятора.
Держави-члени підтвердили повну підтримку постійним зусиллям Агентства щодо забезпечення ядерної безпеки та захищеності в Україні.
Держави-члени рішуче відкидають будь-які спроби розглядати короткостроковий перезапуск реакторів на ЗАЕС, оскільки це суперечить усталеним принципам ядерної безпеки та висловленим підходам Агентства.
За матеріалами:
Finance.ua
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