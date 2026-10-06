Україна отримає $116 млн на розвиток енергетичної інфраструктури

Правління Кліматичних інвестиційних фондів (CIF) схвалило інвестиційний план України на суму 116,2 млн доларів у межах програми «Інтеграція відновлюваних джерел енергії» (REI) для розвитку транскордонних з’єднань, нарощування потужностей ВДЕ та систем накопичення енергії.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Цінуємо підтримку партнерів зі Світового банку у процесі підготовки Інвестиційного плану, а також Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку реконструкції та розвитку за відповідну координацію», — зазначив очільник Міненерго.

Затверджена програма передбачає реалізацію проєктів за двома напрямами — державним і приватним.

Державний напрям

У межах державного напряму спільно зі Світовим банком і НЕК «Укренерго» сформували інвестиційний пакет вартістю близько $200 млн. Він передбачає:

будівництво міждержавного інтерконектора 400 кВ Чернівці-Сучава. Інфраструктура забезпечить додаткову пропускну здатність 880 МВт у напрямку України та 445 МВт у напрямку європейських електромереж;

модернізацію та посилення захисту п’яти високовольтних підстанцій;

інженерний супровід реалізації інвестиційних проєктів;

модернізацію ІТ-, телекомунікаційної та операційної інфраструктури НЕК «Укренерго».

Приватні інвестиції в енергетику

Приватний напрям опрацьовують Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та ЄБРР. Він передбачає підтримку приватних інвестицій у системи накопичення енергії, зокрема автономні BESS, які забезпечать 610 МВт ємності акумуляторних систем.

Також планується реалізація проєктів відновлюваної генерації у поєднанні із системами накопичення енергії та інших розподілених енергетичних рішень.

Програма має прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської енергомережі та сприяти трансформації українського енергетичного сектору.