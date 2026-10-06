Україна отримає $116 млн на розвиток енергетичної інфраструктури

Правління Кліматичних інвестиційних фондів (CIF) схвалило інвестиційний план України на суму 116,2 млн доларів у межах програми «Інтеграція відновлюваних джерел енергії» (REI) для розвитку транскордонних з’єднань, нарощування потужностей ВДЕ та систем накопичення енергії.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.
«Цінуємо підтримку партнерів зі Світового банку у процесі підготовки Інвестиційного плану, а також Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку реконструкції та розвитку за відповідну координацію», — зазначив очільник Міненерго.
Затверджена програма передбачає реалізацію проєктів за двома напрямами — державним і приватним.
У межах державного напряму спільно зі Світовим банком і НЕК «Укренерго» сформували інвестиційний пакет вартістю близько $200 млн. Він передбачає:
будівництво міждержавного інтерконектора 400 кВ Чернівці-Сучава. Інфраструктура забезпечить додаткову пропускну здатність 880 МВт у напрямку України та 445 МВт у напрямку європейських електромереж;
модернізацію та посилення захисту п’яти високовольтних підстанцій;
інженерний супровід реалізації інвестиційних проєктів;
модернізацію ІТ-, телекомунікаційної та операційної інфраструктури НЕК «Укренерго».
Приватні інвестиції в енергетику
Приватний напрям опрацьовують Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та ЄБРР. Він передбачає підтримку приватних інвестицій у системи накопичення енергії, зокрема автономні BESS, які забезпечать 610 МВт ємності акумуляторних систем.
Також планується реалізація проєктів відновлюваної генерації у поєднанні із системами накопичення енергії та інших розподілених енергетичних рішень.
Програма має прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської енергомережі та сприяти трансформації українського енергетичного сектору.
«Реалізація таких проєктів сприятиме підвищенню стійкості української енергосистеми, яка щодня зазнає цілеспрямованих атак з боку рф. Вдячний Світовому банку, Міжнародній фінансовій корпорації, ЄБРР та CIF за підтримку та нашу тісну співпрацю», — підкреслив Шмигаль.