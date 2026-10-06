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Експорт нафти з Близького Сходу перевищив довоєнний рівень, — Reuters

Енергетика
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Експорт нафти з Близького Сходу перевищив довоєнний рівень, — Reuters
Експорт нафти з Близького Сходу перевищив довоєнний рівень, — Reuters
Показники експорту нафти з країн Перської затоки протягом половини вересня перевищували довоєнні рівні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані про судноплавство.
Семиденний середній показник експорту сирої нафти з регіону станом на 30 вересня становив 18,3 млн барелів на добу. У вересні обсяги експорту перевищували довоєнний рівень протягом 14 днів. До цього показника увійшли постачання нафти з країн Перської затоки через Ормузьку протоку, через Червоне море, а також з терміналів і в межах перевалки нафти з судна на судно в Оманській затоці.
Як свідчать дані Kpler, раніше обсяги поставок досягали або перевищували довоєнний рівень упродовж кількох днів у червні та липні — після того, як Вашингтон і Тегеран досягли меморандуму про взаєморозуміння, термін дії якого згодом завершився.
Протягом 12 місяців до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану середній обсяг експорту сирої нафти з регіону становив близько 18 млн барелів на добу.
Нещодавній сплеск експорту був зумовлений збільшенням завантажень нафти Саудівською Аравією як із портів на Червоному морі, так і з портів у Перській затоці. Це сталося через три тижні після атаки на нафтопровід East-West.
Для досягнення цього результату знадобилося більше супертанкерів, які перевозять нафту через Ормузьку протоку. За словами фахівців, можливості перевалки нафти з судна на судно в Оманській затоці вже досягли граничного рівня.
Державна іракська танкерна компанія та деякі нафтопереробні компанії зафрахтували танкери для завантаження нафти Basrah безпосередньо в протоці після того, як у серпні Багдад отримав дозвіл Ірану на проходження іракських нафтових танкерів через Ормузьку протоку.
За матеріалами:
Finance.ua
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