Литва передала Україні 253 тонни енергетичного обладнання

Зокрема, компанія отримала автотрансформатор потужністю 200 МВА та 76 одиниць допоміжного обладнання.
Передана техніка має використовуватися для посилення українських мереж передачі та розподілу електроенергії, а також під час ремонтів об’єктів енергетичної інфраструктури, які були пошкоджені внаслідок російських атак.
Що це дає
Отримане обладнання дозволить зміцнити стійкість енергосистеми та підтримати відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.
Постачання великих силових трансформаторів та автотрансформаторів має особливе значення для відновлення енергосистеми, оскільки таке обладнання необхідне для роботи високовольтних мереж, а його виробництво та заміна потребують значного часу.
Литва від початку повномасштабної війни системно надає Україні обладнання для енергетичного сектору, зокрема трансформатори, компоненти електростанцій та інше устаткування, необхідне для ремонту і підтримання роботи мереж.
Раніше Литва закликала прийняти Україну до ЄС до 2030 року. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав союзників підтримати повноправне членство України в Європейському Союзі до 2030 року після чергової російської атаки.