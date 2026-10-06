0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Литва передала Україні 253 тонни енергетичного обладнання

Енергетика
2
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Литва передала Україні 253 тонни енергетичного обладнання
Литва передала Україні 253 тонни енергетичного обладнання
Протягом минулого тижня до двох регіонів України надійшла чергова велика партія енергетичної допомоги з Литви загальною вагою понад 253 тонни.
Про це пише Міністерство енергетики України.
До складу поставки увійшли три силові трансформатори, призначені для Хмельницької області. Ще частину обладнання передали оператору системи передачі НЕК «Укренерго».
Читайте також
Зокрема, компанія отримала автотрансформатор потужністю 200 МВА та 76 одиниць допоміжного обладнання.
Передана техніка має використовуватися для посилення українських мереж передачі та розподілу електроенергії, а також під час ремонтів об’єктів енергетичної інфраструктури, які були пошкоджені внаслідок російських атак.

Що це дає

Отримане обладнання дозволить зміцнити стійкість енергосистеми та підтримати відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.
Читайте також
Постачання великих силових трансформаторів та автотрансформаторів має особливе значення для відновлення енергосистеми, оскільки таке обладнання необхідне для роботи високовольтних мереж, а його виробництво та заміна потребують значного часу.
Литва від початку повномасштабної війни системно надає Україні обладнання для енергетичного сектору, зокрема трансформатори, компоненти електростанцій та інше устаткування, необхідне для ремонту і підтримання роботи мереж.
Раніше Литва закликала прийняти Україну до ЄС до 2030 року. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав союзників підтримати повноправне членство України в Європейському Союзі до 2030 року після чергової російської атаки.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems