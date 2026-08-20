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Литва закликала прийняти Україну до ЄС до 2030 року

Світ
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Литва закликала прийняти Україну до ЄС до 2030 року
Литва закликала прийняти Україну до ЄС до 2030 року
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав союзників підтримати повноправне членство України в Європейському Союзі до 2030 року після чергової російської атаки.
За його словами, Україна має стати повноправним членом ЄС до 2030 року.
Литовський міністр відреагував на нову масовану атаку росії на Україну, яка відбулася вночі 20 серпня.
Він звернув увагу на те, що Кремль навіть не замислюється над можливістю завершення війни.
Все, що наразі роблять росіяни, — продовжують вбивати мирне населення України.
На цьому тлі він нагадав, як важливо зробити все можливе для посилення української ППО, а також збільшення військової, енергетичної та фінансової підтримки Києва.
На переконання Будріса, потужний санкційний тиск на воєнну машину РФ дійсно може її зупинити.
«Також ми маємо повністю інтегрувати Україну в євроатлантичні та європейські структури, починаючи з повноправного членства в ЄС до 2030 року. Місце України — у європейській родині, і її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися нашим стратегічним пріоритетом», — наголосив глава МЗС Литви.
З такою заявою виступив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, з посиланням на його допис у Х.
За матеріалами:
ua.news
ЄС
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