Пенсія в Європі: які країни пропонують найкращі умови для переїзду

Вибір країни для пенсії за кордоном — це не лише питання вартості життя. Важливими є якість життя, податки, можливість отримати громадянство, свобода подорожей і навіть те, наскільки складно оформити документи. Новий рейтинг показав, що за сукупністю цих критеріїв Європа залишається одним із найсильніших напрямів для пенсіонерів.

У глобальному рейтингу 2026 року одразу шість європейських країн увійшли до топ-10. Водночас перше місце посів Уругвай, а торішній лідер — Португалія — опустився на п’яту позицію.

Про це пише Еuronews

Які країни стали найкращими для пенсії

Рейтинг Global Citizen Solutions охоплює 46 програм для пенсійного проживання та проживання на основі пасивного доходу. Країни оцінювали за якістю життя, свободою пересування, можливістю отримати громадянство, податками, процедурою оформлення та витратами.

До топ-10 увійшли:

Уругвай Маврикій Іспанія Латвія Португалія Андорра Італія Греція Австрія Албанія

Європа загалом представлена шістьма країнами у першій десятці: Іспанією, Португалією, Латвією, Андоррою, Італією та Грецією.

Чим Європа приваблює пенсіонерів

Сильними сторонами європейських програм стали якість життя, свобода пересування та можливості отримання громадянства. Водночас головним недоліком називають податки, причому їхній рівень суттєво відрізняється залежно від країни.

Іспанія стала найкращою європейською країною для пенсії за кордоном і посіла третє місце у світі. Вона посідає п’яте місце за якістю життя, а процедура оформлення може тривати до восьми місяців. Водночас за податками країна посіла останнє, 46-те місце в рейтингу.

Цікавить допомога для українців за кордоном 2026 року? Ми зібрали актуальні програми, що діють у країнах Європи. Переходьте за посиланням та дізнавайтеся більше. 👛

Португалія, яка була першою у світі у 2025 році, цього року опустилася на п’яту позицію. Однією з причин стало збільшення необхідного строку для отримання громадянства для більшості заявників з країн, що не входять до ЄС, — із п’яти до десяти років.

Податки, дохід і вимоги до заявників

Країни відрізняються не лише податками, а й вимогами до доходу та оформлення. Наприклад, у Португалії для програми достатньо доходу від €920 на місяць, тоді як в Андоррі він має перевищувати €4 500.

На Кіпрі за певних умов необхідний щомісячний дохід може становити менше €800, а податкова ставка — 5%. Водночас оформлення там може тривати понад два роки.

Греція та південна Італія пропонують спеціальні режими оподаткування. Зокрема, у Греції передбачена ставка 7% на іноземні пенсії, але необхідний щомісячний дохід у країні становить €3 500.

Читайте також Як не залишитися з маленькою пенсією: що можна зробити вже зараз

Скільки чекати на громадянство

Наявність шляху до громадянства є поширеною, але не гарантованою умовою програм. За даними рейтингу, 24 програми передбачають натуралізацію протягом п’яти років, ще 17 — протягом шести-десяти років.

Водночас в Андоррі для цього потрібно 20 років. Чотири програми — Мальти, ОАЕ, Ірландії та Бахрейну — не передбачають стандартного шляху до громадянства через пенсійні або програми для людей із пасивним доходом.