Рівень заощаджень у ЄС знизився, а частка прибутку бізнесу зростає до 39%

Рівень заощаджень домогосподарств у єврозоні знизився до 14,2% у другому кварталі 2026 року (порівняно з 14,4% у першому кварталі 2026 року).

Це пояснюється швидшим зростанням споживання, ніж валового доходу (відповідно +1,3% та +1,1%), пише Євростат

До речі, ми оновили розділ депозитів на сайті. Зараз обрати найвигідніший вклад серед українських банків, порівняти їхні ставки й умови стало ще простіше.

Інвестиції

Водночас, рівень інвестицій домогосподарств у єврозоні знизився з 8,4% до 8,3% у другому кварталі 2026 року, оскільки валове нагромадження основного капіталу зростало повільнішими темпами, ніж валовий доход, що залишається в наявності (відповідно +0,5% та +1,1%).

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Частка прибутку бізнесу зростає до 39,0%

У другому кварталі 2026 року частка прибутку підприємств (нефінансових корпорацій) у єврозоні зросла з 38,4% до 39,0%, оскільки компенсація працівникам бізнесу (заробітна плата та соціальні внески роботодавців) плюс податки мінус субсидії на виробництво зростала повільніше, ніж валова додана вартість (відповідно +1,0% та +2,0%).

Рівень інвестицій у бізнес у єврозоні зріс з 22,5% до 22,7% у другому кварталі 2026 року, оскільки валове нарощування основного капіталу підприємствами зростало швидше, ніж валова додана вартість (відповідно +2,9% та +2,0%). Піки у другому, четвертому та першому кварталах 2019 року пов’язані зі значним імпортом продуктів інтелектуальної власності, що відображає наслідки глобалізації.

Раніше ми писали , що ЄС та Україна визначили формат фінансування потреб на 2026−2027 роки.

«Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг», — написав Зеленський.

За його словами, надалі в щомісячному режимі відбуватиметься координація цієї роботи, узгоджуватимуться дії.