Рівень заощаджень у ЄС знизився, а частка прибутку бізнесу зростає до 39%
Рівень заощаджень домогосподарств у єврозоні знизився до 14,2% у другому кварталі 2026 року (порівняно з 14,4% у першому кварталі 2026 року).
Це пояснюється швидшим зростанням споживання, ніж валового доходу (відповідно +1,3% та +1,1%), пише Євростат.
Інвестиції
Водночас, рівень інвестицій домогосподарств у єврозоні знизився з 8,4% до 8,3% у другому кварталі 2026 року, оскільки валове нагромадження основного капіталу зростало повільнішими темпами, ніж валовий доход, що залишається в наявності (відповідно +0,5% та +1,1%).
Частка прибутку бізнесу зростає до 39,0%
У другому кварталі 2026 року частка прибутку підприємств (нефінансових корпорацій) у єврозоні зросла з 38,4% до 39,0%, оскільки компенсація працівникам бізнесу (заробітна плата та соціальні внески роботодавців) плюс податки мінус субсидії на виробництво зростала повільніше, ніж валова додана вартість (відповідно +1,0% та +2,0%).
Рівень інвестицій у бізнес у єврозоні зріс з 22,5% до 22,7% у другому кварталі 2026 року, оскільки валове нарощування основного капіталу підприємствами зростало швидше, ніж валова додана вартість (відповідно +2,9% та +2,0%). Піки у другому, четвертому та першому кварталах 2019 року пов’язані зі значним імпортом продуктів інтелектуальної власності, що відображає наслідки глобалізації.
Раніше ми писали, що ЄС та Україна визначили формат фінансування потреб на 2026−2027 роки.
«Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг», — написав Зеленський.
За його словами, надалі в щомісячному режимі відбуватиметься координація цієї роботи, узгоджуватимуться дії.
«Координація має бути постійною. Готуємо й додаткові рішення на посилення України, нашого захисту, нашого суспільства», — наголосив президент.
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